Équipe de France : Deschamps va imiter Thierry Henry

Michael Olise s’est révélé aux yeux du grand public pendant les JO de Paris 2024 au vu de ses performances avec l’équipe de France olympique mise sur pied par Thierry Henry. La nouvelle recrue du Bayern Munich connaît une progression fulgurante qui devrait, à moins d’un coup de tonnerre selon RMC Sport, lui valoir sa première convocation en équipe de France A sous Didier Deschamps.

Thierry Henry n’est certes plus le sélectionneur de l’équipe de France Espoirs, mais a tout de même vécu ce pourquoi il avait accepté le poste en août 2023 : les Jeux Olympiques de Paris 2024. La légende du football français avait pour objectif d’aller chercher la médaille d’or 40 ans après la première et l’unique du football masculin olympique, mais a finalement échoué en finale contre l’Espagne (5-3 après prolongations).

Thierry Henry a fait confiance à Michael Olise

Pour ce tournoi olympique, Thierry Henry a fait le choix de compter sur Michael Olise (22 ans), natif de Londres, mais doté d’un héritage français qui lui a valu des sélections chez les équipes de France en jeunes et en Espoirs. Homme fort des JO avec 2 buts et 5 passes décisives, Olise a connu un été faste avec notamment sa signature au Bayern Munich en plus de sa médaille d’argent. Thierry Henry, à la veille de la finale en conférence de presse, tenait le message suivant à son sujet le 8 août dernier. « Il a d’énormes qualités et vous n’avez encore rien vu ! On ne va pas lui porter la poisse mais ça n’arrive pas souvent d’avoir des joueurs comme ça. Oublions le jeu et ce qu’il sait faire, parlons de son envie d’avoir voulu jouer pour l’équipe de France ».

Après les JO, l’équipe de France A pour Michael Olise ?

Michael Olise aurait en effet pu jouer pour l’équipe nationale d’Angleterre et Gareth Southgate voulait le sélectionner pour l’Euro comme Thierry Henry l’a confié aux médias. Toutefois, Olise a fait le choix tricolore. Et selon RMC Sport, Didier Deschamps devrait à son tour lui faire confiance. Jeudi, le sélectionneur de l’équipe de France dévoilera sa liste de joueurs convoqués pour les deux rencontres de Ligue des nations face à l’Italie et la Belgique les 6 et 9 septembre. Sauf revirement de situation de dernière minute, Michael Olise sera le petit nouveau du rassemblement à Clairefontaine, le staff de Didier Deschamps ayant été convaincu du potentiel d’Olise et de ses performances.