Zidane en équipe de France, la déclaration choc !

Après l'Euro à l'issue duquel l'équipe de France a été éliminée par l'Espagne en demi-finale, l'avenir de Didier Deschamps a grandement fait parler. Et pourtant, l'actuel sélectionneur devrait honorer son contrat qui s'achève en 2026 après la prochaine Coupe du monde. Zinedine Zidane va donc devoir encore attendre pour récupérer le poste. Mais Jean-Michel Larqué va encore plus loin puisqu'il assure que l'ancien numéro 10 de Bleus n'est pas tellement intéressé par le poste.

Le débat concernant le poste de sélectionneur de l'équipe de France se fait toujours plus pressant à l'issue d'une grande compétition. Ainsi, après l'élimination des Bleus en demi-finale de l'Euro contre l'Espagne, l'avenir de Didier Deschamps a été discuté. Mais les débats auront été rapidement clos puisque le contrat du Champion du monde 2018 court jusqu'en 2026 et il faudra donc attendre la prochaine Coupe du monde, au plus tôt, pour voir un changement de sélectionneur.

Larqué lâche une bombe sur l'avenir de Zidane

Une situation qui a fait l'objet d'un débat sur le plateau de Rothen s'enflamme sur RMC. Et alors que Jérôme Rothen ne verrait pas d'un mauvais œil un départ de Didier Deschamps, Jean-Michel Larqué se satisfait du travail de l'actuel sélectionneur. « On peut mieux faire, mais les 12 dernières années qu’on vient de vivre avec l’équipe de France, c’est un niveau exceptionnel », lance la légende de l'ASSE.

«Zinedine Zidane ne prendra jamais l’équipe de France»

Relancé sur l'hypothèse de voir Zinedine Zidane remplacer Didier Deschamps, Jean-Michel Larqué lâche même une petite bombe : « Zidane a fait une réponse de convenance, assez polie. Mais je suis prêt à prendre les paris : Zinedine Zidane ne prendra jamais l’équipe de France. C’est mon ressenti, parce que je pense que ça ne l’intéresse pas. Il a fait une réponse polie à une question qui lui a été posée, mais il n’en croit pas un mot. On verra bien, moi c’est mon ressenti. Et je ne suis pas sûr que Zidane fera mieux que Deschamps. Je n’en sais rien ».