Equipe de France : Deschamps va craquer pour une sensation des JO !

Transféré au Bayern Munich cet été en provenance de Crystal Palace, Michael Olise a enchaîné avec de très bonnes performances lors des Jeux Olympiques de Paris 2024. Ce qui pourrait lui ouvrir les portes de l’équipe de France, puisque Didier Deschamps envisagerait de le convoquer pour le prochain rassemblement des Bleus.

Auteur de deux buts et cinq passes décisives, Michael Olise a été un des grands artisans du parcours de l’équipe de France lors des Jeux Olympiques de Paris 2024, qui s’est soldée par une médaille d’argent. Une compétition au cours de laquelle l’ailier âgé de 22 ans a été observé avec attention par Didier Deschamps et son staff.

Olise convoqué pour le prochain rassemblement ?

En effet, d’après les informations de RMC Sport, le sélectionneur de l’équipe de France envisage la possibilité de convoquer Michael Olise pour le prochain rassemblement des Bleus. Didier Deschamps annoncera sa liste le 29 août prochain et deux rencontres sont au programme, dans le cadre de la Ligue des Nations, contre l’Italie le 6 septembre au Parc des Princes et face à la Belgique le 9 septembre au Groupama Stadium. Le nouveau joueur du Bayern Munich, qui a dépensé plus de 50M€ pour s’attacher ses services en provenance de Crystal Palace, pourrait donc être dans le groupe de l’équipe de France pour ces deux matchs.

« Il a préféré jouer avec la France plutôt qu'avec l'Angleterre »

Un rêve qui deviendrait réalité pour Michael Olise, lui qui dispose de quatre nationalités sportives, française, anglaise, nigériane et algérienne, mais qui a choisi l’équipe de France. « Cette envie d'avoir voulu jouer pour l'équipe de France, j'en ai des frissons rien qu’en en parlant. Quand il nous a montré ce désir, on était pourtant en plein doute sur le fait que son club le libère pour les JO. Mais il a préféré jouer avec la France plutôt qu'avec l'Angleterre. Pourquoi ? Parce que c'est son rêve et qu'à un moment, quand quelqu'un a un rêve, vous pouvez lui mettre n'importe quoi devant les yeux, il va y arriver », a confié Thierry Henry à propos du choix de Michael Olise.