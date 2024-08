Equipe de France : Il envoie un message à Deschamps après son transfert

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Ancien pilier de la défense à l'OM, Jonathan Clauss est parti à l'OGC Nice cet été en vue d'une nouvelle aventure. Un transfert qui pourrait lui permettre de retrouver des minutes en équipe de France ? Sélectionné par Didier Deschamps pour l'Euro, Clauss n'a toutefois pas joué de la compétition. Pas de quoi visiblement le décourager...

Son aventure avec l'OM ne s'est pas terminée de la meilleure des manières. Jonathan Clauss, latéral droit, a signé à l'OGC Nice le mois dernier pour un contrat de 2 ans avec un an en option supplémentaire. A 31 ans, l'ancien Lensois va tenter de se relancer, lui qui a fait face à une forte concurrence en Equipe de France à son poste. L'homme aux 13 sélections ne désespère pas et rêve d'un retour, lui qui a connu une percée à ce niveau très tard.

Clauss vise un retour

Alors qu'il va commencer la nouvelle saison avec Franck Haise à Nice, son ancien entraîneur du côté du RC Lens, Jonathan Clauss aura du travail à faire pour espérer rejouer un jour en Equipe de France. « Ça n'a jamais vraiment été un objectif mais plus du bonus. On prend, et si, jusqu'à 39 ans, j'ai envie d'espérer retourner en Equipe de France, je le ferai. Ça n'entachera pas le travail que j'effectue au quotidien avec Nice, parce que c'est mon employeur. J'ai surtout envie d'être performant ici pour, justement, retourner avec le groupe France » a-t-il déclaré à Gym Tonic.

Clauss a joué 0 minute à l'Euro

Lors de l'hiver dernier, l'OM craignait que Jonathan Clauss ménage ses efforts afin de disputer l'Euro 2024 avec l'Equipe de France à la fin de la saison. Finalement l'arrière droit n'a pas réussi son objectif puisqu'il n'est pas entré en jeu, tout comme Warren Zaïre-Emery ou encore Benjamin Pavard notamment. Son aventure à Marseille ne semblait avoir qu'une seule issue et le voici désormais défenseur à Nice.