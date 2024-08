Équipe de France - Deschamps : La surprenante déclaration de Thierry Henry !

Thomas Bourseau

Didier Deschamps est sélectionneur de l’équipe de France depuis l’été 2012 et dispose d’un contrat courant jusqu’en 2026 et la Coupe du monde en Amérique du Nord. Thierry Henry pourrait être inclus dans la liste de ses potentiels successeurs, mais le sélectionneur des Espoirs a tenu à faire perdurer le flou autour de son avenir.

Thierry Henry a réalisé quelque chose qui échappait à l’équipe de France depuis 40 ans : décrocher une médaille olympique. En ces Jeux Olympiques de Paris 2024, les Bleuets du champion du monde 98 sont allés décrocher la médaille d’argent au terme d’un tournoi perdu en finale contre l’Espagne après prolongations (3-5). Le style de jeu mis en place par Thierry Henry a plu au grand public, si bien qu’il commence à être dans la conversation pour être le successeur de Didier Deschamps à la tête de l’équipe de France A après la Coupe du monde 2026.

Mercato : Un joueur de Thierry Henry répond à l'OM pour son transfert https://t.co/l4Wq6qLlVf pic.twitter.com/xtOcbpEtYo — le10sport (@le10sport) August 10, 2024

«Mon futur est d'aller manger avec les gars et les famille»

Interrogé sur son avenir en conférence de presse dans la foulée de la défaite de l’équipe de France olympique, Thierry Henry a clairement botté en touche. « Mon futur est d'aller manger avec les gars et les familles, c'est mon futur, j'espère que ce sera encore ouvert ». a lâché le sélectionneur des Bleuets d’un ton léger.

«Mon futur, c'est d'aller au soleil avec ma famille»

Et après le restaurant ? Qu’adviendra-t-il de l’avenir de Thierry Henry ? Le principal intéressé a refusé de clairement répondre à la question après avoir été relancé par les journalistes présents lors du point presse post-finale des Jeux Olympiques de Paris 2024. « Mon futur, c'est d'aller au soleil avec ma famille ». On n’en saura donc pas plus.