L’Equipe de France prend position pour l’avenir de Thierry Henry

Alors que l’équipe de France a remporté la médaille d’argent ce vendredi aux Jeux Olympiques, Thierry Henry a su regagner des points après des dernières expériences mitigées. De quoi lui ouvrir de nouvelles portes pour la suite ? L’avenir du sélectionneur des Espoirs est un sujet qui fait parler en marge de ces JO. Face à la situation, les joueurs de Thierry Henry chez les Bleus ont pris position.

Les Jeux Olympiques désormais terminés, Thierry Henry va donc revenir à ses fonctions de sélectionneur des Espoirs de l’équipe de France. Sous contrat jusqu’en 2025, le prochain objectif est d’ailleurs fixé : l’Euro Espoirs l’été prochain. Mais sera-t-il encore sur le banc des Bleuets pour l’occasion ? L’avenir de Thierry Henry est un gros sujet actuellement et en marge de ces JO, il a été révélé que la fédération américain et galloise pensaient à l’entraîneur de 46 ans pour lui offrir la sélection des Etats-Unis et du Pays du Galles. A propos de son avenir, Thierry Henry confiait ce vendredi soir après avoir perdu en finale contre l’Espagne : « Mon futur est d'aller manger avec les gars et les familles, c'est mon futur, j'espère que ce sera encore ouvert. (…) Mon futur, c'est d'aller au soleil avec ma famille ».

JO Paris 2024 - Football : Désillusion pour les Bleus, Thierry Henry déballe tout https://t.co/0awQRq41u1 pic.twitter.com/DJPpi5UIsk — le10sport (@le10sport) August 9, 2024

« Je ne peux que prôner le fait qu'il reste »

Après la finale des Jeux Olympiques, Thierry Henry n’a pas été le seul à avoir été interrogé sur son avenir. En effet, capitaine de l’équipe de France lors de ces JO, Alexandre Lacazette a lui aussi été interpellé sur le sujet. Rapporté par L’Equipe, le buteur de l’OL a alors répondu à propos de Thierry Henry : « Je veux lui dire merci d'avoir eu confiance en moi et de m'avoir permis de porter à nouveau ce maillot bleu. Je ne peux que prôner le fait qu'il reste, il a beaucoup de qualités. Pour moi, c'est sûr qu'il doit rester »

« Évidemment, j'aimerais beaucoup qu'il reste »

Milieu de terrain de l’équipe de France aux Jeux Olympiques, Joris Chotard (Montpellier) a lui aussi confié à propos de l’avenir de Thierry Henry : « Évidemment, j'aimerais beaucoup qu'il reste. On a bien vu que les gens se sont encore plus rassemblés derrière nous quand ils ont vu que c'était lui le coach, c'est très important ».