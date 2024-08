JO Paris 2024 - Football : Désillusion pour les Bleus, Thierry Henry déballe tout

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ce vendredi soir, l’équipe de France olympique s’est inclinée en finale du tournoi de football face à l’Espagne (5-3). Dans un match haletant dont l’issue finale aura été déterminée à l’issue de prolongations, les hommes de Thierry Henry sont médaillés d’argent. Après la rencontre, le sélectionneur français s’est livré à cœur ouvert sur cette désillusion.

Les Bleuets seront allés au bout d’eux-mêmes. Ce vendredi se tenait la finale du tournoi olympique de football de Paris 2024 au Parc des Princes. Opposée à l’Espagne, l’équipe de France avait l’occasion d’obtenir la médaille d’or, rejoignant ainsi les Bleus de 1984 qui avaient été médaillés après avoir battu le Brésil au Rose Bowl de Pasadena lors des Jeux Olympiques de Los Angeles. Après un début de match complètement fou, les hommes de Thierry Henry ouvraient le score grâce à Enzo Millot.

Équipe de France : Thierry Henry prépare un cadeau en or à Deschamps ? https://t.co/sA211gHbk4 pic.twitter.com/hZnuFKdZ2c — le10sport (@le10sport) August 8, 2024

L’Espagne remporte le tournoi de football olympique

Mais rapidement, l’Espagne a totalement renversé la rencontre avec trois buts en première mi-temps. Revenu galvanisés dans le second acte, les Bleus ont réussi l’exploit de revenir à 3-3 après une égalisation de Jean-Philippe Mateta dans les arrêts de jeu sur penalty. Mais au cours des prolongations, la France a craqué, et a concédé deux buts inscrits par Sergio Camello, et ce malgré une domination apparente dans le jeu. L’équipe de France olympique visait l’or, elle aura finalement obtenu l’argent. Une performance qui n’en reste pas moins remarquable, comme n’a pas manqué de le rappeler Thierry Henry après la rencontre.

« C’est quand même une belle histoire »

« On s’est battu jusqu’à la fin. Bon le dernier but on peut le comprendre. On a eu des moments de flottement qui nous coûtent le match. Mais c’était un match de fou, on est quand même médaillé, mais pas champion olympique. On ne peut rien dire à cette équipe, on s’est battu. J’ai encore du mal à réaliser, mais c’est quand même une belle histoire », a ainsi lâché le sélectionneur olympique.