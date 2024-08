JO Paris 2024 : 40 ans après, une médaille d'or historique pour Thierry Henry ?

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Ce vendredi au Parc des Princes à 18h, l'Equipe de France tentera d'aller décrocher une médaille d'or dans ce tournoi de football masculin. Les hommes de Thierry Henry, qui a construit une belle équipe pour ce rendez-vous particulier, réalisent pour le moment un tournoi quasiment parfait puisque seule l'Egypte en demi-finales a réussi à inscrire un but à Guillaume Restes. Face à l'Espagne, il faudra encore se sublimer pour remporter l'or, 40 ans après la dernière victoire aux Jeux.

Vendredi soir au Parc des Princes, l'équipe de France masculine de football va décrocher une troisième médaille dans son histoire aux Jeux olympiques. En effet, en 1900, c'est le Club français, disparu en 1935, qui avait décroché l'argent pour la délégation tricolore. Mais surtout, en 1984, les Bleus étaient allés chercher la médaille d'or. A l'époque, les règles étaient différentes d'aujourd'hui concernant l'âge : tous les joueurs pouvaient être sélectionnés, sauf ceux qui ont déjà participé à une Coupe du monde pour l'UEFA ou la CONMEBOL. Depuis, l'équipe n'a fait que deux apparitions aux Jeux avant celle de 2024 avec un seul objectif en tête.

Thierry Henry : Son grand projet pour remplacer Deschamps est dévoilé ! https://t.co/psOEU9pXMR pic.twitter.com/Z2UWGPHVf2 — le10sport (@le10sport) August 9, 2024

Une victoire dans la foulée de l'Euro

L'année 1984 est également synonyme de victoire de la France à l'Euro, une première. Deux jours plus tard, le tournoi olympique se lance et les Bleus, menés par l'ancien grand joueur du FC Nantes, Henri Michel, parviennent à se frayer un chemin jusqu'à la médaille d'or de belle manière. C'est la première fois aux Jeux olympiques que des professionnels sont autorisés, mais pas les Européens ou Sud-Américains qui ont participé à la Coupe du monde. On retrouve alors dans cette équipe entre autres William Ayache, Michel Bensoussan, Michel Bibard, Dominique Bijotat, François Brisson, Patrick Cubaynes, Patrice Garande, Philippe Jeannol, Guy Lacombe, Jean-Claude Lemoult, Jean-Philippe Rohr, Albert Rust, Didier Sénac, Jean-Christophe Thouvenel, José Touré ou encore Daniel Xuereb.

Un tournoi magnifique

Tenus en échec par le Qatar et le Chili mais victorieux de la Norvège lors de la phase de poules, les Bleus terminent premiers de leur groupe. En quarts de finale, Daniel Xuereb, ancien de l'OM, de l'OL et du PSG, s'offre un doublé pour se défaire de l'Egypte. C'est encore lui qui conclura la demi-finale, remportée 4-2 après prolongations face à la Yougoslavie. En finale le 11 août 1984, la France bat le Brésil 2-0 avec un but de François Brisson et de Daniel Xuereb en quelques minutes juste avant l'heure de jeu. Sans surprise, Xuereb termine meilleur buteur avec 5 réalisations. Un bel exploit que les hommes de Thierry Henry tenteront de rééditer 40 ans après, à la maison.