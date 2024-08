JO Paris 2024 : Thierry Henry annonce du lourd !

Jean de Teyssière

Quarante ans après, l’équipe de France olympique de Thierry Henry va-t-elle imiter celle d’Henri Michel ? En 1984, lors des Jeux olympiques de Los Angeles, les Bleus remportent la médaille d’or après avoir battu le Brésil (2-0). Ce vendredi, la bande à Lacazette affrontera l’Espagne pour tenter de remporter l’un des plus beaux titres qui existe.

En exclusivité pour le10sport.com, Guy Lacombe expliquait à quel point remporter une médaille d’or était exceptionnel : « On est très fiers. C’est la plus belle émotion de ma carrière de joueur. C’est le plus beau titre. J'aime le football par-dessus tout. Avoir ce titre-là, jamais je n’aurais pu l’imaginer. » Quarante ans après, d’autres Bleus pourraient être couverts d’or.

Mercato : Le PSG veut recruter un joueur des JO Paris 2024 ! https://t.co/WqfKlwpxEP pic.twitter.com/WwZJ8uKeNM — le10sport (@le10sport) August 7, 2024

La France en finale du tournoi olympique de football

L’équipe de France olympique de Thierry Henry est en train de réaliser un tournoi historique. Après avoir éliminé l’Argentine dans un match tendu (1-0), les Bleus se sont sortis du piège égyptien (3-1 a.p.). Une équipe de France emmenée par les jeunes et encadrée par des joueurs expérimentés comme Michael Olise, Alexandre Lacazette et Jean-Philippe Mateta. Une mayonnaise qui a pris et il faudra désormais conclure de la plus belle des manières en remportant l’or face à l’Espagne vendredi.

«Je veux la gagner»

Ce jeudi, Thierry Henry était présent en conférence de presse et s’est exprimé sur la finale des Jeux olympiques à venir : « Je suis dans un rêve tout simplement, et peu importe l'issue de la finale. Mais je suis un compétiteur, je veux la gagner. Le réveil va être dur, même pour vous. On a un beau pays quand même, quand on décide d'être ensemble, on est inarrêtable. »