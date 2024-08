JO Paris 2024 - Basket : Wembanyama, France... LeBron James se lâche avant la finale

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Qualifiés de belle manière pour la finale des Jeux Olympiques en dominant l'Allemagne jeudi, les Bleus du basket devaient attendre la fin de soirée pour connaître leur futur adversaire. De l'autre côté du tableau, la rencontre entre la Serbie et les Etats-Unis a failli accoucher d'une immense surprise puisque les Américains ont dû s'employer en fin de match pour valider leur place en finale. LeBron James, l'une des grandes stars de ces JO, s'est confié sur cette finale à venir face à l'équipe de France de Victor Wembanyama.

Samedi soir, la finale du tournoi masculin de basket aux Jeux Olympiques opposera les Etats-Unis à la France, comme c'était le cas il y a trois ans à Tokyo. Si les Américains l'avaient emporté d'une courte tête, pour retrouver les Bleus en 2024, ils ont dû s'employer face à la Serbie. LeBron James et compagnie ne sont désormais plus qu'à une marche de leur objectif : conserver le titre, eux qui ont été champions olympiques à chaque fois depuis 2008. Les Bleus de Victor Wembanyama vont donc devoir relever un sacré défi.

JO Paris 2024 - Basket : Wembanyama veut écrire l'histoire ! https://t.co/GFvi7bcqLo pic.twitter.com/njTW4T38kH — le10sport (@le10sport) August 9, 2024

Une victoire à l'arraché

Lors de la phase de poules, les Etats-Unis avaient réussi une belle performance pour dominer la Serbie. Mais les choses peuvent vite changer puisque lors des demi-finales, les Serbes ont proposé un basket de haut niveau, suffisant pour faire douter les grandes stars de NBA jusqu'à la fin du match. « C'est une grande victoire pour nous. On savait qu'on serait testés, que ce serait le plus gros match jusqu'ici. J'ai dit à l'équipe que c'est bon d'être testés. On est à un match de notre but » a expliqué LeBron James dans des propos rapportés par L'Equipe.

« On a hâte »

Bien conscient que son équipe a failli passer à la trappe, LeBron James se tourne déjà en direction de la finale samedi soir face aux Bleus. « On attend avec impatience le match contre la France samedi. C'est une équipe très compétitive. Victor Wembanyama dispute ses premiers JO, mais le reste de l'équipe joue ensemble depuis très longtemps et ils se nourrissent de l'énergie du public. On a hâte » lance la star des Lakers, qui se retrouvera donc face à Victor Wembanyama, mais pas seulement...