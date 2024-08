JO Paris 2024 : Football, tennis de table, basket… Les rendez-vous à ne pas manquer du 9 août

Alexis Brunet

L’équipe de France compte pour le moment 54 médailles lors des Jeux Olympiques de Paris et ce n’est pas encore fini. Les athlètes français peuvent encore mettre la main sur plusieurs breloques. C’est notamment le cas des Bleus de Thierry Henry qui se battront pour l’or, mais également de l’équipe de France masculine de tennis de table qui tentera d’accrocher la médaille de bronze face au Japon. Le 10 Sport vous propose les rendez-vous à ne pas manquer ce jeudi 8 août.

L’équipe de France continue son incroyable moisson. Jeudi 8 août, les Bleus ont remporté plusieurs nouvelles médailles, dont celle en or de Benjamin Thomas, qui est devenu champion olympique d’omnium au cyclisme sur piste. Un peu plus tôt dans la journée, Lauriane Nolot avait décroché l’argent en kitefoil. Les handballeuses françaises sont également assurées d’être médaillées, puisqu’elles se sont qualifiées pour la finale, tout comme les coéquipiers de Victor Wembanyama, qui défieront Team USA en finale du tournoi olympique de basket.

Tennis : Nadal prend une grosse décision après les JO Paris 2024 https://t.co/ENt7koeY9e pic.twitter.com/pDuAtIbbMh — le10sport (@le10sport) August 8, 2024

Les Bleus de Thierry Henry défient l’Espagne en finale

Encore une fois, la France comptera sur les sports collectifs pour rapporter d’autres médailles. Les Bleus de Thierry Henry auront l’occasion de décrocher l’or ce vendredi, puisqu’ils affrontent l’Espagne en finale du tournoi olympique de football, au Parc des princes, à partir de 18H. Plus tôt dans la journée, dès 10H, l’équipe de France masculine de tennis de table tentera de s’emparer de la médaille de bronze, face au Japon. Enfin, les basketteuses françaises auront l’occasion d’imiter leurs homologues masculins, car elles affronteront la Belgique en demi-finale, à 21H

La France aura des chances de médailles avec ses deux relais

Alors que la France a plus de mal en athlétisme, les Bleus auront deux grandes chances de médailles ce vendredi. Les deux relais 4 fois 100 m masculin et féminin sont qualifiés pour la grande finale. Pour les femmes, le départ sera donné à 19H30 et pour les hommes, ça sera à 19H45. Clément Ducos sera lui de son côté en finale du 400 m haies à 21H45. Gabriel Tual tentera de se qualifier pour la finale du 800M, alors que Cyréna Samba-Mayela essayera de faire pareil lors de sa demi-finale du 100M haies.