JO Paris 2024 - Basket : Miracle pour les Bleus, Batum dévoile le secret

Ils l'ont fait ! Au bord du précipice après une phase de poule décevante, les Bleus ont finalement réussi à se qualifier pour la finale du tournoi olympique de Paris 2024 en dominant les champions du monde allemands (73-69) en demi-finale. Un miracle pour l'équipe de France qui a retourné la situation dans ce tournoi. Nicolas Batum dévoile les coulisses.

Qui aurait pu y croire après la phase de poules ? L'équipe de France était effectivement méconnaissable, mais à su trouver les ressources pour rebondir. D'abord en sortant l'ogre canadien en quart de finale puisque l'Allemagne, championne du monde en titre, en demi-finale. Les Bleus ont effectivement écarté les Allemands qui leur avaient pourtant infligé une correction il y a quelques jours. Mais ce sont bien les Français qui disputeront leur deuxième finale olympique de suite. Nicolas Batum donne le secret de ce retournement de situation.

Batum jubile !

« Il fallait faire 40 minutes comme contre le Canada. Bon les trois premières c’étaient pas ça on en a plutôt fait 37. Tout le monde, à l’image de Matthew qui a pas joué le dernier match, qui est rentré et qui a eu un gros impact dans le troisième quart-temps quand on a fait le run, Rudy qui est rentré et qui a fait un impact, Victor qui est pas bien offensivement mais qui a un vrai impact défensif. Tout le monde est présent, tout le monde joue et c’est génial », lance le capitaine de l'équipe de France au micro de France Télévisions, avant d'expliquer plus en détails comment les Bleus se sont relancés en interne.

«C’est intense ce qu’on a eu !»

« Vincent Collet le dit depuis des semaines ! fallait qu’on le fasse, c’est tout. C’est nous les joueurs, on le faisait pas. Le basket français avait besoin d’un gros coup de pied au cul. Quand on a un gros coup de pied au cul comme la semaine dernière, qu’on s’est regroupé entre nous et qu’on s’est dit les choses… C’est intense ce qu’on a eu ! Mais voilà c’est ça, c’est qu’est-ce qu’on veut. On pouvait pas être la seule équipe (française à ne pas être bonne), on voyait ce qui se passait, on voyait la natation, le judo, le BMX, tous les sports qu’on voyait… et en arrivant ici, c’est vrai qu’on a senti la magie et c’est génial. (…) T’as une petite pression parce que tu veux pas décevoir, ils sont vraiment géniaux. On a fait une grosse partie et voilà, on joue contre les champions du monde qui ont gagné 13 matchs officiels de suite. Ils sont pas faciles à battre quand même ! On l’a fait ce soir, maintenant il en reste un », ajoute Nicolas Batum qui rêve désormais de la médaille d'or.