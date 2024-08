JO Paris 2024 : Un athlète clashe Emmanuel Macron !

Jean de Teyssière

Même s’ils participent aux Jeux olympiques, certains athlètes n’oublient pas leurs valeurs. C’est le cas d’Hugo Hay. L’athlète français, qualifié pour la finale du 5000m samedi, s’est fait connaître lors de la demi-finale, en étant au centre de la chute de plusieurs coureurs. Finalement qualifié, Hay se démarque aussi par son franc-parler, qu’il n’hésite pas à assumer sur les réseaux sociaux, comme dans la presse. Emmanuel Macron peut en témoigner.

Les Jeux olympiques de Paris 2024 sont une grande réussite. La liesse populaire est extraordinaire et la capitale réussit pour le moment son pari d’accueillir le monde pour cette grande fête du sport. Habituellement, les Jeux olympiques s’accompagnent d’une trêve olympique pour les politiques, même si elle n’est pas du goût de tout le monde.

L’attitude d’Emmanuel Macron interpelle

Fan de sport, le président de la République française, Emmanuel Macron, est évidemment présent à de nombreuses épreuves olympiques. On a pu l’apercevoir dans les tribunes de l’Aréna du Champ de Mars pour le judo ou à Paris La Défense Aréna pour contempler Léon Marchand. Lors des différentes finales de judo, Emmanuel Macron a été aperçu très proche de certains athlètes, comme Teddy Riner ou Romane Dicko, ce qui avait créé une petite polémique sur les réseaux sociaux.

«Macron est hors-sol, ce ne sont pas ses Jeux»

Réputé pour ses idées de gauche qu’il partage sur ses réseaux sociaux, l’athlète français Hugo Hay, qui participera à la finale du 5000 m samedi, a été interrogé sur le président français dans L’Humanité : « Parler à Macron ? J'aimerais beaucoup, même si j'ai très peu de chances de médaille. J'aurais deux, trois choses à lui dire... Emmanuel Macron est hors sol et j'ai l'impression que son entourage le laisse sur son piédestal. Je voudrais lui dire que ce ne sont pas ses Jeux, mais ceux des athlètes. Et surtout, qu'en bas, ça gronde, qu'il faut écouter les demandes de justice sociale, la colère du peuple qui se prive, a du mal à remplir son frigo, et se fait rembarrer quand il manifeste contre la réforme des retraites. »