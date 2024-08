JO Paris 2024 : Fiasco historique pour Karabatic

Jean de Teyssière

Que s’est-il passé ? Dans un stade Pierre-Mauroy éteint, l’équipe de France de handball a été éliminée dès les quarts de finale par l’Allemagne (34-35) après les prolongations. Un fiasco, tant les Bleus avaient le match en main, menant même de six buts au début de la seconde période. Mais une improbable erreur de Dika Mem, pourtant excellent depuis le début de la compétition, est venue mettre un terme à l’aventure bleue. Pour la première fois depuis vingt ans, le handball français ne verra pas la finale des JO.

Guillaume Gille, le sélectionneur de l’équipe de France de handball, doit se demander ce jeudi matin ce qui a pu se passer pour être éliminé si brutalement des Jeux olympiques. Dans un stade Pierre-Mauroy évidemment acquis à la cause française, les coéquipiers de Nikola Karabatic avaient très bien commencé la partie, menant même de six buts quelques minutes après le début de la seconde période…

Athènes 2004 : Un quart de finale d’apprentissage

Lors des Jeux olympiques d’Athènes en 2004, l’équipe de France de handball s’incline en quart de finale face à la Russie. Déjà, dans cette équipe, Nikola Karabatic était présent et cette défaite sera l’acte fondateur de la future génération exceptionnelle de l’équipe de France.

Pékin 2008, Londres 2012 et Tokyo 2021 : sur le toit de l’Olympe

La meilleure équipe de handball de tous les temps est française. Et elle a réussi l’exploit de remporter trois titres en quatre participations lors des Jeux olympiques. En 2008, l’Islande repart avec la médaille d’argent. En 2012, c’est la Suède et en 2021, il s’agit du Danemark. Les Danois étaient d’ailleurs, avant l’Allemagne cette année, les derniers à battre les Bleus en phase finale, lors de la finale de Rio en 2016.

Paris 2024 : Un fiasco historique

La défaite totalement évitable face à l’Allemagne lors des quarts de finale des Jeux olympiques est donc un sacré tremblement de terre pour le handball français. La bande à Karabatic était pourtant championne d’Europe en titre et menait d’un but à trois secondes de la fin. Mais une incroyable boulette de Dika Mem a permis aux Allemands d’égaliser avant de remporter la rencontre en prolongation (34-35). Il s’agit du dernier match dans la carrière XXL de Nikola Karabatic, qui a tout gagné. La légende française jouait même de philosophie après la rencontre : « J’aurais aimé terminer avec une médaille autour du cou mais apparemment, j’en avais assez gagné. Je n’avais plus le droit. »