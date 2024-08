JO Paris 2024 - Handball : Une erreur plombe les Bleus, Karabatic monte au créneau

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

C'est une terrible désillusion. Championne olympique en titre, l'équipe de France de handball a été cruellement éliminée en quart de finale des JO de Paris. Une défaite contre l'Allemagne à cause d'une passe complétement ratée de Dika Mem qui a envoyé les deux équipes en prolongations. Mais Nikola Karabatic monte au créneau pour défendre son coéquipier.

Après une première phase très délicate durant laquelle l'équipe de France a failli ne même pas se qualifier pour les quarts de finale, ce qui aurait été un monumental séisme dans le monde du handball, les Bleus ont livré leur meilleure prestation depuis le début du tournoi olympique. Et pourtant, cela n'a pas suffi à dominer l'Allemagne qui s'est imposé à l'issue d'un scénario hallucinant. Les champions olympiques en titre menaient d'un point à six secondes de la fin du match, il suffisait donc de gérer cet écart. Mais une passe ratée de Dika Mem a permis aux Allemands d'égaliser de façon incroyable avant de s'imposer en prolongations (35-34, a.p.)

Karabatic défend Dika Mem

La situation est donc difficile à vivre pour Dika Mem qui a plombé le tournoi olympique des Bleus qui restaient sur quatre finales de suite aux JO avec à la clé trois médailles d'or. Il fallait donc remonter aux Jeux d'Athènes en 2004 pour trouver trace d'une olympiade sans breloque pour handballeurs français. Et malgré la désillusion, Nikola Karabatic, qui disputait son dernier tournoi, a défendu Dika Mem. « On a essayé de lui dire que ce n'était pas grave, qu'il y avait encore deux fois 5 minutes à jouer, qu'il fallait aller de l'avant. Que c'était un fait de match », assure-t-il dans des propos rapportés par L'EQUIPE, avant de détailler cette action qui a fait si mal aux Bleus.

«On n'était pas loin du tout»

« Sur le moment, on n'y croit pas. Dika arrive à revenir (en défense), il y a ce tir incroyable qui passe entre les jambes de Vincent (Gérard), on essaie tout de suite de switcher, on sait que c'est un moment dur pour l'équipe. On sait qu'il y a les prolongations. On l'a vécu deux fois à l'Euro. On essaie d'être concentrés, de rester positifs, de croire en nous. On l'a fait sur la prolongation où on prend l'avantage, mais on rate des choses à des moments qui auraient pu faire basculer le match, on prend deux minutes à la fin (Elohim Prandi, 63'18''). On a vu que l'équipe qui arrive à égaliser, à aller en prolongations, a quand même un avantage psychologique et collectif. On n'était pas loin du tout », ajoute Nikola Karabatic.