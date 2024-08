JO Paris 2024 - Basket : Quels ajustements pour la France de Wembanyama contre l’Allemagne ?

Benjamin Moubèche - Journaliste, correspondant à San Antonio (USA) Éperdument passionné de basket, parti vivre à San Antonio pour suivre les Spurs de Victor Wembanyama après un diplôme à l'IEJ, le regard constamment fixé sur la NBA, tant sur le terrain que sur les statistiques et les contrats.

Victor Wembanyama et la France se préparent à affronter l’Allemagne en demi-finale des Jeux Olympiques de Paris 2024, jeudi à 17 h 30. Dominés en phase de groupe par la même équipe, les Bleus doivent maintenant faire des choix décisifs. Après avoir fait de nombreux ajustements contre le Canada en quarts de finale, plusieurs options s’offrent à eux pour tenter d’arracher une place en finale.

Mardi, en quarts de finale, les ajustements de Vincent Collet dans la composition se sont révélés cruciaux pour la victoire des Bleus contre le Canada (82-73). Alors que la France se prépare à affronter l’Allemagne en demi-finale des Jeux Olympiques de Paris 2024, jeudi, le choix du lineup redevient une question centrale. Quels ajustements Collet doit-il faire pour ce match décisif ?

Avec ou sans Rudy Gobert à l’intérieur ?

Le principal changement contre le Canada a concerné Rudy Gobert. Pivot titulaire depuis le début de la préparation, le Défenseur de l’année en NBA a été relégué sur le banc et n’a joué que quatre minutes mardi. Après le match, Gobert a révélé avoir subi une procédure d’examen invasive la veille, affichant des points de suture à l’annulaire droit. Il a néanmoins annoncé qu’il serait en mesure de jouer la prochaine rencontre.

La principale raison pour laquelle Vincent Collet a mis Gobert sur le banc était cependant tactique. Le sélectionneur voulait une équipe plus mobile, avec Victor Wembanyama comme seul intérieur titulaire, aux côtés de Guerschon Yabusele. Reste à savoir s’il refera ce choix contre l’Allemagne. Face à une équipe qui a écrasé les Bleus en phase de groupes (71-85), un changement s’impose. Collet pourrait ainsi opter pour un cinq majeur identique à celui contre le Canada, favorisant la mobilité. Une autre option serait de titulariser Mathias Lessort au poste de pivot, pour opérer un changement tout en conservant deux intérieurs dans le cinq de départ.

C’est un véritable casse-tête pour l’équipe de France. La stratégie avec deux pivots n’a pas fonctionné la dernière fois et sans la mobilité du dernier cinq majeur, Wembanyama et ses coéquipiers risquent de subir la vitesse des ailiers allemands. Mais en face, la Mannschaft a également les armes pour jouer sur la taille avec Johannes Voigtmann et Moritz Wagner (2,11 m chacun). Franz Wagner, ailier rapide et athlétique de 2,08 m, représente un défi majeur pour les Bleus dans tous les cas. Seule la place de Victor Wembanyama est vraiment assurée à l’intérieur.

Quelles options pour les Bleus à l’extérieur ?

Lors des quarts de finale, les lignes arrière ont autant bougé que la raquette. Matthew Strazel et Evan Fournier, titulaires contre les Allemands à Lille, ont été remplacés par Isaïa Cordinier et Frank Ntilikina pour renforcer la défense. Le choix de Vincent Collet s’est avéré payant, et ce des deux côtés du terrain.

Contre les champions du monde, les Bleus devront de nouveau miser sur la défense. Ils auront besoin de leurs meilleurs extérieurs pour contenir Dennis Schröder et Isaac Bonga, parmi les trois meilleurs marqueurs de l’équipe. La polyvalence des extérieurs sera également cruciale afin de pouvoir défendre sur les ailiers, plus grands, en cas de switches. Cordinier et Ntilikina devraient ainsi, selon toute vraisemblance, conserver leur place dans le cinq majeur.

De la même manière que Victor Wembanyama à l’intérieur, Nicolas Batum est une évidence à l’aile. Le capitaine des Bleus, qui excelle en défense et dans de nombreux compartiments du jeu depuis le début de la compétition, s’est rendu indispensable à l’équipe. Surtout, il est l’option idéale pour freiner Franz Wagner, le meilleur joueur adverse.