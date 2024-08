JO 2024 - Handball : Catastrophe pour l’équipe de France, Karabatic vide son sac

Alexis Brunet

L’équipe de France masculine de handball ne verra pas la finale des Jeux Olympiques. Les Bleus se sont malheureusement inclinés en quart de finale face à l’Allemagne (34-35). Un succès acquis en prolongations, suite à une invraisemblable perte de balle de Dika Mem, qui a permis aux Allemands de recoller au bout du temps réglementaire. C’était donc le dernier match de la légende Nikola Karabatic qui a livré son ressenti après la rencontre.

Malgré une phase de poule plus que compliquée, l’équipe de France masculine de handball avait tout de même réussi à se qualifier pour les quarts de finale. À cette occasion, les Bleus affrontaient donc ce mercredi l’Allemagne, qui avait fini première du Groupe A. Malheureusement, les partenaires de Nedim Remili n’ont pas réussi à s’imposer (défaite 34-35) et ce sont donc les Allemands qui affronteront l’Espagne en demi-finale.

JO Paris 2024 - Handball : La légende Nikola Karabatic veut marquer l’histoire une ultime fois https://t.co/qUPf9FkiWz pic.twitter.com/3OtyRSw6AD — le10sport (@le10sport) July 26, 2024

Dika Mem s’est trompé

Pourtant, la France avait entamé le match par le bon bout. Les Bleus comptaient même jusqu’à six buts d’avance à un moment. Mais petit à petit, les Allemands ont remonté leur retard, jusqu’à accrocher une prolongation au dernier instant du temps réglementaire. Alors qu’il restait six secondes à jouer et que les Français avaient la possession du ballon et un but d’avance, Dika Mem s’est malheureusement trompé dans son choix et il a donné le ballon aux Allemands, qui ont donc réussi à marquer ce but ô combien important.

« J'aurais aimé gagner une médaille de plus »

Par la suite, l’Allemagne a donc réussi à devancer la France et les partenaires de Juri Knorr se sont imposés 34-35. C’était donc malheureusement le dernier match de la légende Nikola Karabatic, qui avait prévu de prendre sa retraite après les Jeux Olympiques. Au micro de France 3, l’ancien joueur du PSG a reconnu que le scénario était cruel pour les Bleus, mais que cela faisait partie du sport. « Cruel oui mais ça fait partie du sport. J'ai gagné énormément dans ma carrière, j'ai été très chanceux, j'ai beaucoup travaillé. C'est comme ça. C'est terrible d'avoir un coup du destin comme ça mais il faut l'accepter. Je savais que tout match cette saison pouvait être dernier. J'aurais aimé gagner une médaille de plus mais je suis heureux d'avoir tout donné, d'avoir joué à cette équipe. Terminer dans la plus grande salle de sport française, je vais retenir ça. Très triste de ne pas se récompenser avec une médaille en plus. »