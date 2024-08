JO Paris 2024 : Virée du village olympique, elle fait une révélation sur Neymar

Jean de Teyssière

Luana Alonso, une nageuse paraguayenne, a fait des émules durant ces Jeux olympiques. La sulfureuse athlète olympique s’est faite connaître sur les réseaux sociaux et après son élimination dès les séries en 100m papillon, elle avait annoncé sa retraite. Mais ensuite, le comité olympique paraguayen avait annoncé son renvoi du village olympique avant que Luana Alonso ne démente, puis révèle qu’un certain Neymar lui aurait envoyé un message privé sur Instagram…

Après l’élimination et la retraite de Luana Alonso, la nageuse paraguayenne de 20 ans devait retourner à l’université du Texas, là où elle s’entraînait. Et devait donc quitter le village olympique. Mais Alonso ne l’a pas souhaité, voulant profiter au maximum de l’ambiance olympique.

Luana Alonso, une attitude perturbatrice ?

Larissa Schaerer, responsable du comité olympique paraguayen avait fustigé l’attitude de Luana Alonso, ressemblant plus à une touriste, dans des propos rapportés par France Info : « Elle nous a juste informés de sa retraite le 27 juillet, qu'elle voulait quitter le village et qu'elle avait son avion dans deux jours. Je lui ai juste demandé de me le notifier par écrit et par e-mail, parce qu'elle faisait partie d'une délégation. Quelques jours plus tard, je l'ai croisée dans le village olympique. Je lui ai dit que nous lui avions donné l'autorisation de quitter le village, mais qu'elle ne pouvait plus y revenir parce qu'elle ne faisait plus partie de la délégation paraguayenne et elle m'a dit qu'elle avait décalé son vol. »

Neymar envoie un message à Luana Alonso

Luana Alonso avait rapidement démenti cette rumeur sur son compte Instagram : « Je voulais seulement préciser que jamais on ne m'a sortie ou exclue de quelque part, arrêtez de partager une fausse information. Je ne veux pas faire de communiqué, mais je ne vais pas laisser les mensonges m'atteindre. » Sur une radio paraguayenne, la sulfureuse nageuse en a profité pour révéler que le footballeur Neymar lui avait envoyé un message privé sur Instagram : « Il m'a envoyé un message privé. C'est tout ce que je peux dire. » Sans pour autant dévoiler le contenu de ce message...