Mercato : Il choisit l’OM et se prépare à un rendez-vous «spécial» !

Dernière recrue du mercato estival de l’OM, Neal Maupay a été présenté à la presse ce lundi. Après avoir fait ses débuts avant la trêve internationale à Toulouse (1-3), l’attaquant âgé de 28 ans va faire ses premiers pas au Stade Vélodrome samedi prochain contre l’OGC Nice, son club formateur. Un moment spécial pour lui, mais il ne compte pas faire de cadeau aux Aiglons pour autant.

Onzième et dernière recrue estivale de l’OM, Neal Maupay était présent en conférence de presse ce lundi à l’occasion de sa présentation. Prêté avec obligation d’achat par Everton, l’attaquant âgé de 28 ans est venu compenser la grave blessure de Faris Moumbagna (24 ans) et sera dans un premier temps la doublure d’Elye Wahi (21 ans).

« Ça a été un peu spécial, je suis arrivé à la toute fin du mercato »

Arrivé en toute fin de mercato, Neal Maupay a effectué ses débuts sous le maillot de l’OM dès le lendemain de l'officialisation de son transfert, lors de la victoire à Toulouse (1-3). « Ça a été un peu spécial, je suis arrivé à la toute fin du mercato, directement dans le bain avec le déplacement à Toulouse, premières minutes sous le maillot marseillais, on a gagné. La semaine dernière, il n'y avait pas de match, donc c'était différent. On a eu du repos. J'ai hâte d'enchaîner les entraînements et les matchs », a confié Neal Maupay à propos de ses premiers pas à Marseille.

« Nice, c'est mon club formateur, donc c'est forcément spécial »

Pour sa première au Stade Vélodrome, samedi prochain, le nouvel attaquant de l’OM va retrouver un club qu’il connaît bien puisqu’il y a été formé, l’OGC Nice. « Nice, c'est mon club formateur, donc c'est forcément spécial. Mais quand je porte un maillot, j'ai le devoir de me battre et de tout donner, je l'ai fait partout. Ça ne va pas changer samedi. La seule chose qui m'intéresse sur un terrain, c'est de gagner. Je suis compétiteur, même en dehors du foot, et même contre d'anciennes connaissances, j'aurai encore plus envie de gagner. Peu importe qui est en face, mes enfants, ma femme, je ne ferai pas de cadeau ! », a ajouté Neal Maupay.