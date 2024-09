Mercato - PSG : Coup de théâtre, un transfert XXL va avoir lieu ?

Arnaud De Kanel

Annoncé dans le viseur du PSG pour venir occuper le rôle de numéro 9, Victor Osimhen s'est engagé avec Galatasaray sous la forme d'un prêt après être passé proche de rejoindre Chelsea. Malgré tout, le Nigérian aurait encore des chances de signer en faveur des Blues si l'on en croit John Obi Mikel.

Victor Osimhen va poursuivre sa carrière à Galatasaray, mais jusqu'à quand ? Annoncé dans le viseur du PSG, l'attaquant appartenant au Napoli pourrait rejoindre Chelsea dans les prochains mois selon John Obi Mikel. L'ancien milieu de terrain estime que le désir partagé des deux parties mènera irrémédiablement à la concrétisation de ce transfert XXL.

«De petits détails qui doivent être finalisés et l'accord sera conclu»

« Il n'y a certainement aucun problème. Je pense que si nous devons reprendre comme je l'ai dit, quand ce sera le cas, en janvier ou l'été prochain, nous savons où nous en sommes, nous savons où nous nous sommes arrêtés, et ce ne sont que de petits détails qui doivent être finalisés et l'accord sera conclu. Donc pour moi, le club est très heureux avec Victor et Victor est très heureux avec le club. Je veux m'assurer, je ne vais pas me reposer, je veux m'assurer de l'amener au club parce que je sais, pas parce qu'il est mon ami, ou qu'il est comme mon jeune frère ou qu'il est Nigérian, non, il est l'un des meilleurs attaquants du monde en ce moment, il est le meilleur joueur d'Afrique, je sais ce qu'il peut apporter au club et je suis sûr que beaucoup de fans de Chelsea savent ce que Victor peut apporter au club », a déclaré John Obi Mikel dans The Obi One Podcast. Il est persuadé que le deal verra le jour prochainement.

«Nous allons simplement conclure l'affaire»

« Comme je l'ai dit, si nous devons reprendre le projet, s'il y a de l'intérêt en janvier, si Chelsea veut toujours Victor et si Victor veut toujours venir à Chelsea, nous savons exactement où nous en sommes. Ce n'est pas une question de difficulté, nous allons simplement conclure l'affaire. Nous étions très, très proches, je dirais. Nous étions à quelques heures de conclure cet accord, mais il y avait de légers problèmes, de petits problèmes mineurs que nous n'avons pas pu régler, et bien sûr, la visite médicale n'a pas pu être effectuée non plus. Même si nous avions conclu l'accord, il était trop tard. Je sais exactement où nous nous sommes arrêtés, je sais exactement où nous en sommes avec l'accord, et si finalement, disons en janvier ou autre, nous devons le reprendre, je sais exactement où nous en sommes et d'où nous devons repartir », a ajouté John Obi Mikel.