C’est terminé pour Zidane ?

Toujours sans banc de touche depuis son départ du Real Madrid en 2021, Zinedine Zidane semble patiemment attendre que Didier Deschamps quitte son poste de sélectionneur. Ce qui n’arrivera pas avant 2026. Au moins. Par conséquent, Christophe Dugarry a lâché une petite bombe ces derniers jours, ouvrant la porte à la possibilité que la carrière d’entraîneur de Zizou soit déjà terminée.

Depuis son départ du Real Madrid en 2021, Zinedine Zidane continue d'attendre la bonne opportunité pour reprendre un banc de touche. Une opportunité qui ne s'est toujours pas présentée, d'autant plus que le contrat de Didier Deschamps court désormais jusqu'en 2026. Par conséquent, l'avenir de Zizou est toujours aussi flou après avoir réalisé des merveilles sur le banc madrilène. Jean-Michel Larqué et Christophe Dugarry ne sont d'ailleurs pas très optimistes.

Larqué ne le voit pas en équipe de France

« Zidane a fait une réponse de convenance, assez polie. Mais je suis prêt à prendre les paris : Zinedine Zidane ne prendra jamais l’équipe de France. C’est mon ressenti, parce que je pense que ça ne l’intéresse pas. Il a fait une réponse polie à une question qui lui a été posée, mais il n’en croit pas un mot. On verra bien, moi c’est mon ressenti. Et je ne suis pas sûr que Zidane fera mieux que Deschamps. Je n’en sais rien », confiait dans un premier temps la légende de l'ASSE au micro de RMC.

Dugarry pense que Zidane peut tout plaquer !

Invité à réagir aux propos de Jean-Michel Larqué, Christophe Dugarry, proche de Zinedine Zidane, va encore plus loin : « Tout le monde parle à sa place. Le peu de fois où il a parlé, il a dit qu'il était intéressé par l'équipe de France. Il a au moins le mérite d’être constant. On lui a prêté des envies d’aller en Italie, en Angleterre, au Bayern Munich… à chaque fois, il ne répond même pas. Là où je suis d’accord avec Jean-Michel (Larqué), c’est que peut-être on ne verra plus jamais Zizou entraîneur. Oui c’est possible ». C'est déjà la fin pour Zidane ?