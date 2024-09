PSG : Mbappé remplacé par «un joueur de classe mondiale» !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Arrivé au terme de son contrat avec le PSG en fin de saison dernière, Kylian Mbappé a forcément laissé un grand vide dans le secteur offensif. Mais la grosse montée en puissance de Bradley Barcola permet d'assurer au mieux sa succession, et Gianluigi Donnarumma a d'ailleurs vanté les mérites de son jeune coéquipier du PSG après le match entre l'équipe de France et l'Italie.

Le PSG sera-t-il aussi compétitif en Ligue 1 et en Ligue des Champions sans Kylian Mbappé ? Le capitaine de l'équipe de France est parti en direction du Real Madrid cet été, et aucun successeur officiel n'a été recruté par le club parisien en dépit des nombreuses rumeurs du mercato (Osimhen, Kvaratskhelia, Sancho...). Il faut dire que le PSG a la chance de pouvoir s'appuyer sur un autre talent XXL déjà présent dans ses rangs depuis un an.

Barcola, la nouvelle star du PSG

Bradley Barcola (22 ans) réalise un début de saison XXL avec le PSG, où il comptabilise déjà 4 buts en 3 matchs de Ligue 1. L'ancien crack de l'OL parvient donc pour le moment à faire oublier Mbappé dans les statistiques et dans le jeu, pour le plus grand bonheur de ses coéquipiers parisiens comme Gianluigi Donnarumma.

« Un joueur de classe mondiale »

Interrogé au micro de Téléfoot, le gardien italien du PSG a déclaré sa flamme à Barcola : « Bradley, c’est fantastique, un joueur incroyable. Il est fantastique car il est difficile à marquer. Il marque des buts facilement, il est rapide, il a beaucoup de qualités, il a tout. Il a tout pour devenir un joueur de classe mondiale », indique Donnarumma. Le successeur de Mbappé est donc tout trouvé au PSG.