PSG - Real Madrid : Un invité surprise met le feu pour un transfert XXL !

Thomas Bourseau

Quelques jours seulement après la clôture du mercato estival dans les grands championnats européens, le PSG et le Real Madrid seraient déjà tournés vers l’avenir pour un éventuel transfert de William Saliba. Le Bayern Munich viendrait ajouter son grain de sel dans cette opération qui atteindrait des sommes records !

Le Paris Saint-Germain a raté le coche cet été pour Leny Yoro. Dossier plus que chaud dans les bureaux des dirigeants parisiens, le jeune défenseur français de 18 ans a échappé à la fois au PSG et au Real Madrid, tous deux sur les rangs. Proposant plus de 60M€ au LOSC, Manchester United a raflé la mise dans cette opération alors qu’il ne restait qu’une seule année de contrat à Yoro du côté de Lille.

Le PSG et le Real Madrid au coude à coude pour William Saliba

Résultat, le Real Madrid n’a pas recruté de défenseur et le PSG a finalement jeté son dévolu sur Willian Pacho (22 ans), recrue surprise du champion de France. Mais ce ne serait pas tout. Le Paris Saint-Germain aurait toujours à cœur de dénicher un nouvel élément dans ce secteur de jeu. Et il semblerait que le dossier William Saliba déjà étudié par le comité directeur du PSG par le passé soit toujours d’actualité d’après CaughtOffside. Le média affirme que le Paris Saint-Germain ainsi que le Real Madrid garderaient un œil sur la situation du défenseur d’Arsenal et de l’équipe de France de 23 ans.

Le Bayern Munich entre en piste, Arsenal annonce la couleur

Mais ce ne serait pas tout. Selon les sources proches de l’opération contactées par CaughtOffside, le PSG aurait fort à faire et devrait une fois de plus se frotter au Bayern Munich pour le transfert de William Saliba. A la dernière intersaison, le Paris Saint-Germain a remporté son bras de fer contre le Bayern dans la course à la signature de Désiré Doué (19 ans). Le géant allemand suivrait également le joueur d’Arsenal qui n’aurait nullement l’intention de laisser filer sa pépite sous contrat jusqu’en juin 2027. A moins d’une offre totalement folle au-dessus des 120M€ d’après CaughtOffside.