Mercato : Le PSG prépare une signature importante, c’est la bonne décision ?

Après avoir remporté la Ligue 1, la Coupe de France et le Trophée des Champions, Luis Enrique entame l’année de la confirmation, lui dont le bail arrive à expiration au terme de la saison. Mais l’Espagnol pourrait voir son avenir être clarifié avant l’été prochain, une prolongation au PSG étant dans les tuyaux. Une bonne décision de la part du club ?

Nommé à la tête du Paris Saint-Germain l’an passé, Luis Enrique s’est rapidement imposé comme le nouvel homme fort du club. Malgré une demi-finale de Ligue des Champions ratée face au Borussia Dortmund, l’Espagnol a achevé sa première saison dans la capitale avec un triplé, remportant la Ligue 1, la Coupe de France et le Trophée des champions. L’état-major est aujourd’hui satisfait de son travail et l’harmonie est totale en interne comme vous le révélait le10sport.com en juillet dernier, très rare pour être souligné au PSG.

« Le boss est le coach »

« Le boss est le coach Luis Enrique, je lui fais confiance et il réalise un travail remarquable. Si on avait été éliminé face à Newcastle, j’aurais dit exactement la même chose. Parce que je sais, et je savais que l’on est sur la bonne voie », assurant en mai Nasser Al-Khelaïfi, le président du PSG. Preuve de cette place importante de Luis Enrique, son rôle primordial dans le dernier mercato, avec notamment sa volonté de ne pas attirer Victor Osimhen. Et alors que son contrat arrive à expiration au terme de la saison, tout porte à croire qu’une prolongation sera prochainement conclue.

Le PSG veut prolonger Luis Enrique, heureux à Paris

L’histoire entre le PSG et Luis Enrique est en effet partie pour continuer. Le Parisien indiquait à la fin du mercato estival que les deux parties souhaitaient prolonger leur entente, une tendance confirmée ce dimanche par le journaliste Fabrizio Romano. « Luis Enrique et notre conseiller sportif Luis Campos ont fait un excellent travail, a répété Nasser Al-Khelaïfi ce week-end, confirmant l’osmose en interne. Ils m'ont dit qu'il y avait un esprit incroyablement positif au sein du groupe à l'entraînement, comme jamais auparavant, avec de l'enthousiasme et de l'ambition pour réussir ensemble ».

