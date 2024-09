LFP - Labrune : Le gouvernement Macron intervient et s’explique !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

En pleine agitation à cause de l'élection pressante pour la poste de président de la LFP, le football français fait couler beaucoup d'encre depuis cet été. En effet, depuis quelques mois, la crise des droits TV est un sujet chaud dans les débats et Vincent Labrune a été largement décrié. Le président sortant de la LFP, favori à sa propre succession, a vu l'intervention de la ministre des Sports Amélie Oudéa-Castéra pour les élections.

Malgré les nombreuses critiques reçues ces dernières semaines en raison de l'affaire sur les droits de diffusion du football français, Vincent Labrune a de grandes chances d'être réélu président de la LFP. L'élection se tiendra mardi et elle l'opposera à Cyril Linette, dont la candidature a été débloquée par Amélie Oudéa-Castéra pour obtenir les parrainages suffisants. Cette dernière a clarifié son geste.

« Il était nécessaire d'intervenir »

En agissant pour permettre à Cyril Linette d'obtenir les parrainages suffisants pour se présenter à l'élection de la LFP face à Vincent Labrune, Amélie Oudéa-Castéra tenait à ce que ce scrutin ait un sens. « En tant que ministère de sports, on a un rôle pour s’assurer que les statuts soient respectés, et que l’esprit des ces statuts le soit aussi. Il était inconcevable que par ce jeu étrange des parrainages, on ait un président de la LFP connu et élu avant l'élection. Il était nécessaire d’intervenir et discuter avec tous les acteurs, et sécuriser un caractère démocratique » a-t-elle déclaré dans l'émission Bartoli Time de RMC.

Une égalité importante

Grâce à ses relations, Vincent Labrune avait a priori largement de quoi se tenir tranquille à l'approche de l'élection pour la présidence de la LFP. L'intervention de la ministre des Sports démissionnaire a changé la donne. « Cet épisode a confirmé la nécessité de réviser ces statuts à l’avenir, revoir ces modalités de parrainage. Les deux candidats à la présidence s’y sont engagés. Ce combat était essentiel pour moi » précise-t-elle.