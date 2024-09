Équipe de France : Coup de gueule dans le vestiaire, un joueur témoigne !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

La contreperformance de l’équipe de France contre l’Italie (1-3) vendredi a été suivie d’un gros coup de gueule dans le vestiaire de la part de Mike Maignan, critiquant l’attitude de certains de ses coéquipiers. Présent face à la presse ce dimanche, Dayot Upamecano a été invité à réagir à cette prise de parole.

L’équipe de France traverse une zone de turbulences. Après un Euro peu convaincant malgré leur statut de demi-finalistes, les Bleus ont raté leur rentrée en s’inclinant face à l’Italie, alors que Bradley Barcola avait pourtant marqué après douze secondes de jeu, un record. Une prestation qui n’est pas passée auprès de Didier Deschamps mais également Mike Maignan, poussant un coup de gueule dans le vestiaire.

Maignan prend la parole et recadre ses coéquipiers

Dans un discours de deux minutes, le portier de l'AC Milan aurait vivement critiqué l'attitude de certains joueurs de l’équipe de France, les accusant de se comporter comme des "starlettes" selon les informations de L’Équipe. Un lourd silence aurait suivi cette intervention, le capitaine Kylian Mbappé ne prenant pas la parole, tout comme son vice-capitaine Antoine Griezmann. Présent en conférence de presse, Dayot Upamecano a été interrogé sur cette sortie forte.

« Tout ce qu'il s'est passé dans le vestiaire reste dans le vestiaire »

« Il y a eu des prises de parole. Il y a beaucoup de leaders dans l'équipe. Tout ce qu'il s'est passé dans le vestiaire reste dans le vestiaire. On veut faire mieux contre la Belgique, a répondu le défenseur de l’équipe de France. On veut réagir. On est tous très déçus de cette performance, on voulait bien démarrer cette compétition. Dans le foot, il y a toujours une seconde chance. On veut gagner ». Les Bleus auront l’occasion de se rattraper face aux Diables Rouges ce lundi, à Lyon.