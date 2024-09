Cristiano Ronaldo snobe Benzema pour Mbappé !

Jean de Teyssière

En plus d’une carrière de footballeur, d’homme d’affaires ou encore de mannequin, Cristiano Ronaldo s’est lancé dans la création de contenu. Le célèbre footballeur a créé sa chaîne YouTube et dans un jeu de questions-réponses, la légende portugaise a choisi Kylian Mbappé plutôt que Karim Benzema.

Attaquant d’Al-Nassr depuis bientôt deux ans, Cristiano Ronaldo a récemment atteint les sommets en marquant un 900ème but dans sa carrière. Forcément, la légende du football cherchera à atteindre les 1000 buts inscrits mais en attendant, il s’est lancé dans une nouvelle carrière de youtubeur.

Cristiano Ronaldo souhaite bonne chance à Mbappé au Real Madrid

Le 4 juin dernier, lorsque Kylian Mbappé avait annoncé son arrivée au Real Madrid, sa publication sur Instagram a atteint les 25 millions de likes et un commentaire, laissé par Cristiano Ronaldo, n’était pas passé inaperçu : « À mon tour de te regarder. Impatient de te voir illuminer le Bernabeu. Hala Madrid ! »

Ronaldo choisit Mbappé et pas Benzema

Sur sa chaîne YouTube, Cristiano Ronaldo était en compagnie de son ancien coéquipier à Manchester United, Rio Ferdinand. Dans un jeu de questions-réponses, l’ancien joueur du Real Madrid devait choisir entre deux joueurs. Au moment de trancher entre Kylian Mbappé et Karim Benzema, son coéquipier au club madrilène entre 2009 et 2018, Cristiano Ronaldo a choisi sans hésiter Kylian Mbappé. Un choix qui peut surprendre même si on ne se permettra pas de mettre en doute la connaissance footballistique du quintuple Ballon d’Or.