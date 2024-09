Haaland - PSG : Gros coup en vue pour oublier Mbappé ?

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Malgré le départ de Kylian Mbappé vers le Real Madrid, et les bruits qui ont circulé durant le mercato estival, le Paris Saint-Germain n’a pas recruté de pointure pour renforcer le secteur offensif. Une porte pourrait néanmoins s’ouvrir à l’avenir avec Erling Haaland, bien parti pour prolonger à Manchester City avec toutefois une clause particulière dans son contrat.

Prévenu depuis plusieurs mois du départ de Kylian Mbappé, le PSG a eu tout le temps de préparer le mercato estival, et les rumeurs n’ont pas manqué. Lamine Yamal, Victor Osimhen, Nico Williams, Jadon Sancho, Julian Alvarez ou encore Khvicha Kvaratskhelia ont été cités sur les tablettes de Luis Campos, qui est finalement resté sage en enrôlant uniquement Désiré Doué pour le secteur offensif. Ces dernières années, un autre joueur capable de faire oublier Kylian Mbappé avait tapé dans l’oeil des dirigeants.

Haaland en route vers la prolongation… avec une clause

Erling Haaland est l’autre joueur phare qui a marqué le football européen ces dernières années. Après le Borussia Dortmund, c’est Manchester City qui profite des prouesses de l’attaquant norvégien, actuellement engagé jusqu’en juin 2027. À l’instar de Mbappé, la question de son avenir revient régulièrement, et le recrutement de l’international français par la formation merengue pourrait justement bénéficier aux autres écuries, le secteur offensif de la Casa Blanca semblant bouché à ce jour. De son côté, Manchester City souhaite renouveler le bail de sa star, le quotidien Marca évoquant samedi un salaire annuel de 24M€ nets par saison. Mais cela n’empêcherait pas le clan Haaland de préparer un éventuel départ, avec l’inclusion d’une clause libératoire dans son nouveau contrat, au cas où. De quoi offrir une possible fenêtre de tir aux prétendants, à l’instar du PSG.

Le PSG oublie les stars ?

Reste à voir si le club de la capitale serait disposé à tenter sa chance après s’être débarrassé de tous ses gros noms et de leur imposant salaire. « La star du Paris Saint-Germain n'est plus un joueur individuel, c'est notre équipe. Elle est notre étoile et elle brille de mille feux », saluait ce week-end le président Nasser Al-Khelaïfi à Marca, ajoutant : « Je suis très fier de notre fantastique transformation sur cette dernière année, basée sur la jeunesse, le talent et surtout l'équipe collectif. C'est la base de notre prochaine phase de développement ».

Alors selon vous, le PSG doit-il garder à l’oeil Erling Haaland pour remplacer Kylian Mbappé ? À vos votes !