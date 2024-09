Neymar - PSG : Polémique autour de son transfert, de nouvelles révélations tombent !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

En janvier dernier, il était révélé que le PSG aurait bénéficié d'avantages fiscaux pour le transfert de Neymar survenu à l’été 2017 pour la somme record de 222M€, avec l'aide de Gérald Darmanin. Ce dimanche, le site Mediapart affirme des SMS du ministre de l’Intérieur démissionnaire serait en la possession de la justice.

Il y a quelques mois, de troublantes révélations étaient faites concernant l'arrivée de Neymar au PSG. Il était indiqué à l’époque que le ministre de l’Intérieur démissionnaire, Gérald Darmanin, ministre des comptes publics à l’été 2017, aurait aidé le club appartenant au Qatar à ne pas payer d'impôts ou de cotisations sur le transfert le plus cher de l’histoire du club, à hauteur de 222M€. Et ce dimanche, ce dossier a connu une évolution.

Les nouvelles révélations de Mediapart

Mediapart assure en effet que la justice aurait mis la main sur des SMS de Gérald Darmanin qui confirmeraient son implication dans le dossier Neymar. Jérôme Fournel, alors directeur de cabinet du ministre de l’Intérieur démissionnaire, serait aussi visé. Des révélations qui interviennent quelques jours après la nomination de ce dernier comme directeur de cabinet du nouveau premier ministre Michel Barnier.

« Si Neymar n’était pas venu, aucun impôt n’aurait été payé »

Invité à commenter la polémique en janvier dernier, Gérald Darmanin s’était défendu : « Je suis très heureux que les joueurs de football ou de rugby viennent sur notre territoire et payent justement beaucoup d’impôts et font payer beaucoup d’impôts de recettes. Si Neymar n’était pas venu, aucun impôt n’aurait été payé, aucun maillot de foot n’aurait été vendu en son nom et aucune cotisation sociale ne serait rentrée ».