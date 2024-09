Encore un coup dur pour Neymar

Jean de Teyssière

En octobre 2023, Neymar se blesse gravement avec la sélection brésilienne. Le verdict est sans appel, le Brésilien est victime d’une rupture du ligament croisé du genou. Habituellement, il faut compter entre 6 et 8 mois pour revenir au haut niveau, mais Neymar n’est pas fait du même bois que les autres. Au final, son absence pourrait atteindre les 13 mois.

Après six saisons au PSG, le club de la capitale a décidé qu'il était temps de se séparer de sa star, Neymar. Recrué 222M€ en 2017, l'international brésilien a rejoint l'Arabie saoudite et Al-Hilal. Mais le début de saison ne s'est pas passé comme prévu avec une blessure au genou subie en octobre 2023 avec la sélection brésilienne. Blessure dont il ne s'est toujours pas remis.

Neymar ne sera pas inscrit par Al-Hilal

Jorge Jesus, l’entraîneur d’Al-Hilal a jusqu’au 11 septembre prochain pour inscrire ses joueurs pour le championnat. Avec la donnée suivante, dix joueurs étrangers peuvent être inscrits, avec obligatoirement deux joueurs nés à partir de 2003. Le club saoudien devra donc faire un choix parmi : Bono, Koulibaly, Cancelo, Rúben Neves, Milinkovic-Savic, Malcom, Mitrovic, Neymar et Lodi. D’après les informations relayées par AS, Neymar ne devrait pas être inscrit et c’est Renan Lodi qui prendra sa place, au moins jusqu’en janvier.

Un retour en novembre ?

Arrivé contre la somme de 90M€ la saison dernière en provenance du PSG, Neymar n’a joué que cinq matchs sous les couleurs d’Al-Hilal, pour un but et deux passes décisives. Cette absence n’a pas empêché le club saoudien de remporter le championnat, la Coupe d’Arabie saoudite et la SuperCoupe. Mais le meilleur club saoudien souhaite évidemment profiter du talent du Brésilien, dont le retour est encore retardé. Alors qu’il était question qu’il reprenne l’entraînement collectif en début de saison, AS explique que ce retour est retardé à novembre prochain.