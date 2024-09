Mercato : Le PSG a raté le «nouveau Neymar» ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Les jeunes prennent le pouvoir au sein de la sélection brésiliennes. Le sélectionneur Dorival Jr a dévoilé ce vendredi sa liste pour les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026, et a prononcé le nom d'Estevao Willian. Un joueur courtisé par le PSG cet été, mais qui a finalement rejoint Chelsea. Formé à Palmeiras, il est déjà comparé aux plus grands comme Neymar.

En difficulté lors des éliminatoires de la Coupe du monde 2026 (sixième après six journées), le Brésil doit se reprendre lors de ce mois de septembre au cours duquel il affrontera l’Equateur, puis le Paraguay. Le sélectionneur Dorival Jr a dévoilé sa liste. Toujours pas de Neymar, blessé depuis plusieurs mois. Mais le technicien a décidé de faire appel à quelques promesses du football brésilien comme Endrick (Real Madrid), mais aussi Estevao Willian (Chelsea).

Le PSG a raté un phénomène ?

Acheté par les Blues cet été, Estevao Willian, né en 2007, avait tapé dans l'œil de nombreuses équipes durant le dernier mercato estival, malgré son jeune âge et son manque d’expérience au plus haut niveau. Formé à Palmeiras, il avait, notamment, suscité l’intérêt du PSG, qui n’a finalement rien pu faire face à la puissance de Chelsea. Le club anglais espère accompagner ce phénomène, déjà comparé aux plus grands comme Neymar. Mais questionné en conférence de presse sur Estevao Willian, Dorival Jr a refusé de participer au jeu des comparaisons.

Dorival Jr livre sa position

« Pour moi, chacun a ses propres particularités. Neymar est un joueur totalement différent. Je vois beaucoup de qualités chez Estevao, un garçon qu’il faut traiter avec affection. Qu’il garde l’attitude professionnelle qu’il a affichée, qu’il s’intéresse, qu’il cherche des corrections, cela le fera grandir encore plus. La capacité technique qu’il possède est en lui. Il l’a vraiment de manière naturelle » a confié le sélectionneur du Brésil.