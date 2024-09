Mercato : Un transfert à 70M€ est validé au PSG !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Pour 70M€ bonus compris, le Paris Saint-Germain s’est attaché les services de João Neves lors du dernier mercato estival, en provenance de Benfica, de quoi ravir son compatriote Nuno Mendes. Dimanche soir, le latéral gauche du club parisien a salué les premiers bienfaits de ce recrutement.

Cet été, le Paris Saint-Germain a mis la main sur un nouvel international portugais en la personne de João Neves, arrivé en provenance de Benfica pour 60M€. Et le joueur de 19 ans n’a pas mis longtemps avant de s’illustrer sous ses nouvelles couleurs. « C’est un projet fantastique pour un club de grande envergure, s’enflammait-il à son arrivée. C’est un jeune club avec des objectifs élevés et je pense que cette façon de penser et d’essayer de rendre le club plus fort avec de jeunes joueurs est un excellent projet. Ce club a des objectifs élevés et peut déjà se targuer de plusieurs records. »

« Il nous a beaucoup aidés »

Au sein de l’équipe aussi, on est heureux de pouvoir compter sur João Neves. C’est le cas de son compatriote Nuno Mendes, saluant ce transfert ce dimanche après la victoire du Portugal contre l’Écosse (2-1). « Il nous a beaucoup aidés, il a apporté une bonne contribution au club et c'est une bonne chose », a-t-il confié, rapporté par Bola Na Rede.

« C’est un milieu de terrain de très haut niveau »

Quelques jours après avoir bouclé ce transfert, Luis Enrique ne cachait pas sa satisfaction à l’idée de pouvoir compter sur ce nouveau milieu : « João Neves est un milieu de terrain de très haut niveau avec les caractéristiques parfaites que nous recherchons chez un milieu de terrain, qui ne perd pas le ballon, qui a un bon physique, qui sous pression est capable de surmonter les situations, qui est clair, qui peut jouer avec le dos tourné, qui peut faire face au ballon ».