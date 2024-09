En pleine galère, Mbappé est mis de côté !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Trois jours après la défaite au Parc des Princes contre l’Italie (1-3), l’équipe de France retrouve déjà les terrains, du côté de Lyon, pour des retrouvailles avec la Belgique. Quelques semaines après leur huitième de finale à l’Euro, les deux nations vont s'affronter avec une pression particulière sur les épaules des joueurs tricolores. De son côté, Didier Deschamps a décidé de faire tourner.

Ce n’était plus arrivé depuis 2015. Battu par l’Espagne en demi-finale de l’Euro, l’équipe de France a enchaîné une deuxième défaite consécutive face à l’Italie (1-3) vendredi sur la pelouse du Parc des Princes. Les Bleus doivent désormais éviter la passe de trois contre la Belgique lundi à Lyon. Pour ce rendez-vous, Didier Deschamps a décidé de faire tourner.

Mbappé ménagé

Kylian Mbappé sera parmi les absents selon les informations de L’Équipe. L’attaquant du Real Madrid, qui semble loin de son meilleur niveau depuis un certain temps, devrait débuter la rencontre sur le banc. C’est Marcus Thuram qui est attendu dans l’axe de l’attaque, devant Ousmane Dembélé, Michael Olise et Randal Kolo Muani.

« Je considère que ces six matches doivent servir à incorporer de nouveaux joueurs »

Présent en conférence de presse ce dimanche, Didier Deschamps avait expliqué qu’il ferait tourner afin de partager le temps de jeu. «J'ai annoncé clairement le cadre que j'avais fixé. Je considère que ces six matches (de Ligue des nations) doivent servir à incorporer de nouveaux joueurs et répartir les temps de jeu de par la proximité des rencontres, a expliqué le sélectionneur des Bleus, qui n’échappe pas non plus aux critiques. La difficulté est augmentée par le fait de jouer l'Italie et la Belgique. On a pris trois buts, donc il y a eu des problèmes défensifs sur le premier match. Je vais mettre le conditionnel, mais en mettant les quatre qui sont habitués à jouer et qui ont joué l'Euro, ça aurait probablement amené à plus de sécurité. À l'Euro, certains n'ont pas joué. Si c'est pour en prendre certains qui passent une semaine avec nous en ne les faisant entrer que cinq ou 10 minutes… Et ce même si je ne les mets pas dans la facilité. Et j'assume ça, et les conséquences, sans chercher d'excuse sur la performance collective ou le résultat ».