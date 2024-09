Équipe de France : Mbappé, Deschamps… Un «gros problème» est dénoncé !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Battue par l'Italie lors de la première journée de la Ligue des nations vendredi soir, l'Equipe de France confirme les récentes difficultés connues lors de l'Euro. S'il n'est pas encore l'heure de tirer la sonnette d'alarme, c'est un peu la soupe à la grimace avec Didier Deschamps. Le sélectionneur n'est plus aussi souverain qu'il ne l'était auparavant et certains choix commencent à poser problème.

En difficulté sur le plan offensif lors de l'Euro, l'Equipe de France n'a pas vraiment rassuré face à l'Italie. Alors que certaines sources parlent d'un malaise en interne, il semblerait que Didier Deschamps ne fasse plus du tout l'unanimité. Le célèbre sélectionneur doit trouver la solution rapidement car de nombreux observateurs remettent en question ses choix.

Équipe de France : Naufrage à Paris, Deschamps craque en coulisses ! https://t.co/kDOn46I9X5 pic.twitter.com/tV5fpxbFyi — le10sport (@le10sport) September 8, 2024

Mbappé, le problème ?

Loin d'évoluer à son meilleur niveau depuis un moment maintenant, Kylian Mbappé est en difficulté en sélection comme en club. L'attaquant français commence à inquiéter sérieusement mais il n'est pas forcément le grand responsable de ce qui se passe en Equipe de France. « Si tu me dis que le problème n°1 en équipe de France c'est Mbappé, je suis en désaccord. Si Deschamps est encore à la tête des Bleus, c'est grâce à lui car son projet de jeu c'est uniquement Kylian Mbappé et depuis qu'il n'est plus bon du tout, depuis 2022, son projet de jeu s'est écroulé car il n’a rien préparé d’autre. Ça c’est un gros problème. Quand on a un sélectionneur qui se repose sur une individualité depuis 2018, quand tu n’arrives plus à l’utiliser, tu es en grande difficulté » affirme Walid Acherchour dans l'After Foot de RMC.

Une nouvelle génération à la rescousse ?

Si Kylian Mbappé n'est pas bien vieux, il pourrait être secouru par une nouvelle génération qui pousse de plus en plus dernièrement. L'Equipe de France aurait bien besoin d'un coup de pouce pour retrouver de l'élan sur le plan offensif, sans quoi les dangers à venir seront grandissants.