Mercato - OM : Mariage parfait avec cette recrue ?

À la recherche d’un attaquant en doublure d’Elye Wahi et afin de compenser la grave blessure de Faris Moumbagna, l’OM a jeté son dévolu sur Neal Maupay, prêté avec obligation d’achat par Everton. Présent ce lundi en conférence de presse, le joueur formé à l’OGC Nice a expliqué pourquoi selon lui il était fait pour Marseille.

Roberto De Zerbi a eu un sérieux impact sur le mercato de l’OM. La plupart des joueurs arrivés cet été ont assuré que la présence du technicien italien avait fortement compté dans leur choix et Neal Maupay ne fait pas exception. Comme il l’a confié ce lundi en conférence de presse, le fait que Roberto De Zerbi soit l’entraîneur de l’OM a été primordial dans son choix.

« Dès que j'ai discuté avec lui, pour moi, c'était une évidence »

« Oui, à 100%. Je le connaissais déjà parce que j'ai joué plusieurs fois contre lui, forcément en Angleterre. Dès que j'ai discuté avec lui, pour moi, c'était une évidence. Ensuite, j'ai eu énormément de retours de mes anciens coéquipiers à Brighton. Quand ils ont vu dans la presse que je pouvais potentiellement venir à Marseille, j'ai reçu énormément de coups de fil me disant “fonce, tu vas voir, le coach est un monstre, il est tactiquement incroyable, il va te faire progresser”. Donc en fait, ce n'était même pas une question de si je voulais venir. C'était “je viens quand ? Dites-moi quand et je suis là” », a déclaré Neal Maupay.

« C'est une ville du sud, comme moi, ça peut bien marcher »

Interrogé sur les raisons qui font que, selon lui, il est fait pour l’OM, l’attaquant de 28 ans a ajouté : « Ça va bien se passer si on gagne et que je marque des buts, déjà. Depuis que j'ai commencé le foot, je donne tout. Quand je suis dans un projet, quand j'ai quelque chose en tête, je le fais à fond. Marseille, c'est une ville avec beaucoup de ferveur, d'attentes, et des supporters intenses. Ils ont le sang chaud. C'est une ville du sud, comme moi, ça peut bien marcher, mais il faut que je sois bon et que l'équipe performe. On a tout pour : les qualités, les joueurs, le coach... Avec le soutien des supporters, il y a de quoi faire de très bonnes choses. »