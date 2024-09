OM - De Zerbi : Son transfert était «une évidence» !

Thomas Bourseau

En l’espace de quelques semaines, l’OM a changé du tout au tout. A commencer par la nomination de Roberto De Zerbi au mois de juin, faisant naître une nouvelle direction sportive pour le projet souhaité par les dirigeants de l’Olympique de Marseille. Ce Mistral qui souffle dans la cité phocéenne a fait débarquer plus de 10 joueurs pendant le mercato dont Neal Maupay. Et comme pour beaucoup d’autres, De Zerbi a joué un rôle phare dans sa décision de signer à l’OM.

Roberto De Zerbi n’est pas resté à Marseille cet été les bras croisés en attendant que Pablo Longoria et Medhi Benatia bouclent les 11 recrues qui ont finalement déposé leurs valises à l’OM. Pour L’Équipe, l’entraîneur italien révélait à la mi-août avoir pris son téléphone afin de convaincre Mason Greenwood et Elye Wahi notamment de le rejoindre dans le nouveau projet sportif mis en place à l’Olympique de Marseille.

«C'était juste, je viens quand ? Dites moi et je suis là !»

Ce lundi, Neal Maupay était de passage en conférence de presse afin d’évoquer les raisons qui l’ont poussé à signer en faveur de l’OM, lui qui aurait pu rester à Everton où il venait de rentrer d’un prêt à Brentford. Et la réponse fut directe : Roberto De Zerbi. « De Zerbi est très intense, c'est un passionné. Je pense qu'il tire tout le monde vers le haut. Il n'y a pas un entraînement où on peut venir et simplement jouer au foot, sans intention. Avec lui, non. Ça part de l'échauffement, il y a toujours un but à chaque séance, à chaque exercice. Dès qu'il y a une mauvaise passe, un placement pas bon à un mètre près, ça le rend fou. Dès que j'ai parlé avec lui, pour moi c'était comme une évidence. J'ai eu aussi des retours de mes anciens coéquipiers à Brighton, ils m'ont tous dit de foncer, que j'allais me régaler, que le coach c'est un monstre, tactiquement il est incroyable... C'était juste, je viens quand ? Dites moi et je suis là ! ».

«Pour lui, on ne peut pas s’entraîner à 98%, il faut le 100%»

Dans des propos relayés par Le Phocéen, la onzième et ultime recrue estivale de l’OM avoue avoir été bluffée par l’omniprésence et l’énergie abondante de Roberto De Zerbi. Neal Maupay a rapidement compris qu’il fallait qu’il puisse se donner à 100 %, sinon cela ne ferait pas l’affaire pour l’entraîneur de l’Olympique de Marseille. « Le coach est partout, il ne tient pas en place et il a le souci du détail. Il a sa vision et s'il a quelque chose à dire, il va le dire. Il met tout le monde sur un même pied d'égalité. Quand il nous reprend, c'est pour nous faire progresser. En dehors de l’entraînement, c'est un Italien, il est chaleureux. Il tient à nous et à son équipe, donc il est obligé de nous pousser. Pour lui, on ne peut pas s’entraîner à 98%, il faut le 100%, il est très à l'aise. On peut discuter de tout avec lui ».