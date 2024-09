Mercato - PSG : Un gros transfert capote, les explications tombent

Arnaud De Kanel

Un temps annoncé dans le viseur du PSG, Victor Osimhen n'a pas été recruté par le club de la capitale cet été. Son avenir s'est décidé dans les dernières heures du mercato estival et l'attaquant nigérian a tout fait pour signer à Chelsea. Présent dans les négociations, John Obi Mikel a expliqué pourquoi le transfert n'avait pas vu le jour.

Malgré le départ de Kylian Mbappé, le PSG ne s'est pas manifesté sur le marché pour recruter un attaquant capable de marquer au moins autant de buts que le Français. Pas de chance donc pour Victor Osimhen, que le club de la capitale avait suivi récemment, qui a été poussé vers la sortie par le Napoli. Désireux de rejoindre Chelsea pour marcher sur les pas de son idole Didier Drogba, Osimhen a finalement trouvé refuge à Galatasaray. Pourtant, le Ballon d'Or Africain sortant privilégiait une arrivée à Londres. Mais des détails mineurs n'ont pas pu être finalisés à temps selon John Obi Mikel.

«Quelques problèmes que nous n'arrivions tout simplement pas à régler»

« Je sais ce que Victor voulait, je sais ce que le club lui a offert, je sais où nous en sommes arrivés, nous sommes finalement parvenus à un compromis, les deux parties ont dû faire des compromis, il ne s'agissait que de petites choses ici et là, de la paperasse, des questions médicales et quelques problèmes que nous n'arrivions tout simplement pas à régler et nous n'avions pas beaucoup de temps », a déclaré l'ancien milieu de terrain de Chelsea dans son podcast intitulé The Obi One Podcast. Chelsea et Victor Osimhen y ont pourtant mis de la bonne volonté.

«Quelques petits détails ici et là que nous n'arrivions pas à régler»

« Victor voulait vraiment, vraiment venir au club et il a dû faire beaucoup de compromis pour arriver au milieu parce que nous sommes parvenus à un accord en termes de salaire, en termes de ce qu'il voulait, c'étaient juste quelques petits détails ici et là que nous n'arrivions pas à régler. Les deux parties ont vraiment joué leur rôle pour conclure l'accord, et je félicite Chelsea pour cela parce que je peux voir leur ambition quant à l'endroit où ils veulent emmener ce club maintenant et aussi du côté de Victor, à quel point il voulait vraiment venir au club », a ajouté John Obi Mikel.