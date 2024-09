Mercato : Le PSG recale une star !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Pendant le mercato estival, le recrutement d’un nouveau numéro 9 a longuement été évoqué du côté du PSG. Et pourtant, aucune star n’a débarqué à ce poste pour compenser le départ de Kylian Mbappé. Lancé dans sa nouvelle politique de recrutement, le club parisien a effectivement écarté l’idée d’attirer Victor Osimhen.

Cet été, le PSG a lâché 170M€ pour renforcer son effectif en recrutant quatre nouveaux joueurs à savoir Matvey Safonov (Krasnodar), Joao Neves (Benfica), Willian Pacho (Eintracht Francfort) et Désiré Doué (Rennes). Un recrutement qui confirme la nouvelle stratégie du PSG bien décidé à miser sur de jeunes joueurs afin de préparer l'avenir. Et pourtant, l'opportunité de recruter une star s'est bel et bien présentée cet été.

Panique pour cette star, le PSG possède le «capitaine parfait» https://t.co/9xRFUi0yXh pic.twitter.com/M0Q88nxu9S — le10sport (@le10sport) September 6, 2024

Le PSG recale Osimhen

En effet, durant quasiment tout l'été, le feuilleton Osimhen a alimenté la chronique. Bien décidé à quitter le Napoli, l'attaquant nigérian serait même tombé d'accord avec le PSG selon plusieurs médias italiens. Il faut dire qu'avec la perte de Kylian Mbappé et la blessure de Gonçalo Ramos, le club de la capitale a longtemps scruté le marché pour renforcer son secteur offensif. Néanmoins, le PSG était bien décidé à respecter son plan, à savoir ne pas surmiser sur un joueur. Par conséquent, lorsque Naples a réclamé plus de 100M€ pour lâcher Victor Osimhen, les Parisiens ont dit non.

Un mercato dicté par Luis Enrique ?

Il faut dire que Luis Enrique n'est pas un grand fan du profil de Victor Osimhen comme l'a relaté Daniel Riolo : « Luis Enrique a tous les pouvoirs au club, c'est lui qui a géré le mercato, c'est lui qui a dit ‘"Je ne veux pas de joueurs là où là". Il voulait quelqu’un pour doubler l'arrière gauche et ils n’ont pas eu d'opportunités. Pour devant, il ne voulait rien d'autre. Il ne voulait pas Osimhen. Son discours, là où j'apprécie et c'est vraiment un truc nouveau, c'est de dire "Nous, on ne va pas forcer les joueurs. On ne va pas se mettre à surpayer ou à forcer". On a trop vu ça au PSG. Là-dessus, il a raison ». Recalé par le PSG, Osimhen a finalement rejoint Galatasaray sous la forme d'un prêt.