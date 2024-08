JO Paris 2024 - Basket : L’émotion de Victor Wembanyama après la victoire des Bleus

Benjamin Moubèche - Journaliste, correspondant à San Antonio (USA) Éperdument passionné de basket, parti vivre à San Antonio pour suivre les Spurs de Victor Wembanyama après un diplôme à l'IEJ, le regard constamment fixé sur la NBA, tant sur le terrain que sur les statistiques et les contrats.

Victor Wembanyama était visiblement ému après la victoire de la France en demi-finale des Jeux Olympiques de Paris 2024 contre l’Allemagne, ce jeudi. À 19 ans, la star des Bleus se prépare à disputer sa première finale olympique, avec d’importantes responsabilités au sein du groupe. Après la rencontre, il s’est confié sur ce « rêve qui devient réalité ».

Les Bleus ont créé l’exploit, ce mardi, en renversant l’Allemagne en demi-finales des Jeux Olympiques de Basket 2024. Après la rencontre, les émotions de Victor Wembanyama, qui s’apprête à disputer la première finale olympique de sa carrière, transparaissaient clairement. « C’est une partie du rêve qui devient réalité », a-t-il déclaré à la presse après la rencontre.

Victor Wembanyama : « C’est une chance d’écrire l’histoire »

« C’est une partie du rêve qui devient réalité », a confié Victor Wembanyama, auteur de 11 points à 4//17 aux tirs contre l’Allemagne, à Clément Carton de BasketEurope. « La première partie de notre objectif est atteinte. C’est une chance d’écrire l’histoire. On ne pourra jamais reproduire cela en France, donc il fallait saisir cette chance. »

JO Paris 2024 - Basket : Miracle pour les Bleus, Batum dévoile le secret https://t.co/hFzh6c9NiX pic.twitter.com/tYehE321J7 — le10sport (@le10sport) August 8, 2024

« C’était difficile de ne pas pleurer »

En finale, samedi, la France affrontera le vainqueur de l’autre demi-finale entre les États-Unis et la Serbie. Victor Wembanyama et les Bleus devront soit affronter l’armada américaine, dirigée par LeBron James et Stephen Curry, soit se mesurer aux vice-champions du monde en titre, qui ont ajouté Nikola Jokic à leur effectif depuis les Mondiaux. Dans tous les cas, les Bleus seront considérés comme les outsiders. Cependant, ils sont assurés de repartir avec une médaille olympique, la première pour « Wemby ».

« Pour l’instant, ça n’a pas d’importance », a écarté l’intérieur des San Antonio Spurs en NBA, au sujet de cet accomplissement. « C’est la raison pour laquelle j’essaie de garder mes émotions pour moi… C’était incroyable, un moment incroyable. Cette communion avec les fans, c’était difficile de ne pas pleurer. Je les remercie d’être comme ils sont, de prendre autant de plaisir qu’ils le font à nous porter. »

L’émotion de Wemby 🥲



LA FINALE 🇫🇷🇫🇷🇫🇷 pic.twitter.com/tKeuMgQcj3 — First Team (@FirstTeam101) August 8, 2024

Victor Wembanyama, à la hauteur des attentes en finale ?

Auteur de 7 points contre le Canada en quarts de finale, Victor Wembanyama n’a inscrit que 11 points face aux Allemands. Parmi les stars les plus attendues du tournoi, ses performances offensives n’ont pas été à la hauteur des attentes. Reste à voir s’il arrivera à briller lors du dernier match de la compétition. Quoiqu’il arrive, l’intérieur de 2,24 m demeure le pilier de la défense française, moteur des deux dernières victoires des Bleus.