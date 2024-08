JO 2024 - Tennis : Djokovic se lâche sur «le plus grand succès de sa carrière»

Alexis Brunet

Novak Djokovic est un homme heureux. Le Serbe a décroché la médaille d’or aux Jeux Olympiques de Paris et par conséquent le dernier titre majeur qui manquait à son palmarès. Le Serbe est venu à bout de Carlos Alcaraz en finale et pour le Djoker cela est tout simplement le plus grand succès de sa carrière.

Depuis de nombreuses années, les fans de tennis s’écharpent pour savoir qui est le plus grand joueur de l’histoire du tennis. Au fur et à mesure des saisons, Novak Djokovic est devenu le joueur le plus titré de l’histoire en Grand Chelem (24 majeurs), ce qui est un grand argument en sa faveur. Mais dernièrement, le Djoker a semble-t-il mis fin au suspense, en décrochant la médaille d’or aux Jeux Olympiques de Paris.

Djokovic s’est imposé face à Alcaraz

Malgré un palmarès de folie, Novak Djokovic n’avait toujours pas réussi à mettre la main sur une médaille d’or aux Jeux Olympiques. Avant Paris, le Serbe n’avait pas fait mieux que le bronze à Pékin en 2008. Lors des JO dans la capitale française, Nole était opposé à Carlos Alcaraz en finale. L’Espagnol s’était imposé face au natif de Belgrade dernièrement en finale de Wimbledon, mais là, c’est Djokovic qui a eu le dernier mot.

« C’est probablement le plus grand succès sportif que j’ai eu dans ma carrière »

Novak Djokovic a remporté de très nombreuses finales dans sa carrière, mais selon lui, ce titre aux Jeux Olympiques de Paris est tout simplement le plus grand succès sportif de sa carrière. Ses propos sont rapportés par We Love Tennis. « Cela dépasse tout ce que j’avais imaginé et espéré pouvoir vivre et ressentir. Le fait d’avoir remporté le bronze lors de mes premiers Jeux olympiques et de ne plus jamais remporter de médaille depuis lors malgré trois demi‐finales… Je n’ai pas pu surmonter cet obstacle. Et désormais, à 37 ans, j’ai pu battre un joueur de 21 ans qui est le meilleur joueur du monde à l’heure actuelle. Si je prends tout en considération, c’est probablement le plus grand succès sportif que j’ai eu dans ma carrière. »