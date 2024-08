JO 2024 - Tennis : Djokovic veut choquer tout le monde, c’est validé

Alexis Brunet

Novak Djokovic est peut-être officiellement devenu le GOAT. Lors des Jeux Olympiques de Paris, le Serbe a mis la main sur la médaille d’or lors du tournoi en simple, soit le seul titre majeur qui manquait à son palmarès. Le Djoker pourrait donc mettre un terme à sa carrière après ce dernier accomplissement, mais il pourrait également pousser jusqu’au prochain JO en 2028, à Los Angeles.

Comme lors du dernier Wimbledon, la finale du tournoi simple masculin des Jeux Olympiques de Paris a opposé Carlos Alcaraz à Novak Djokovic. Si l’Espagnol l’avait emporté à Londres, dans la capitale française, c’est le Serbe qui s’est imposé. Ainsi, le Djoker a mis la main sur le dernier titre majeur qui manquait à son palmarès.

« C'est le plus grand succès que j'ai connu de toute ma carrière »

Après sa victoire, en conférence de presse, Novak Djokovic est revenu sur cet affrontement face à Carlos Alcaraz. Le Serbe a tout simplement déclaré que cette médaille d’or était le plus grand succès de toute sa carrière. Ses propos sont rapportés par L’Équipe. « À Londres, je pensais avoir vécu le meilleur sentiment possible lorsque j'ai été le porte-drapeau. Mais aujourd'hui, ça dépasse tout ce que j'ai pu imaginer. J'ai toujours dit que représenter mon pays est mon plus grand honneur, que ce soit en Coupe Davis ou aux Jeux. Avoir remporté le bronze lors de mes premiers JO (2008), ne plus réussir à remporter de médailles ensuite (dont deux demi-finales), avoir battu le joueur le plus talentueux du circuit : compte tenu de tout cela, c'est le plus grand succès que j'ai connu de toute ma carrière. Tout ce que j'ai ressenti au moment de la victoire a dépassé tout ce que j'imaginais. Être sur ce court, en train de porter le drapeau, chanter l'hymne, porter la médaille, c'est inégalable. »

Djokovic pourrait être présent aux JO de Los Angeles

Paris pourrait ne pas être les derniers Jeux Olympiques de Novak Djokovic. En effet, le Serbe a avoué qu’il espérait pouvoir être présent à Los Angeles en 2028. Une hypothèse que valide complètement son ancien entraîneur, Goran Ivanisevic, qui s’est confié à Tennis Majors. « Novak n'a pas existé en finale de Wimbledon (perdue contre ce même Alcaraz), mais ici, ça se voit... S'ils étaient restés 5 heures de plus sur ce court, le résultat aurait été le même. Novak volait, il dansait. Les gens ont oublié qu'il s'agissait de sa première finale olympique, il s'est dit que c'était le moment, qu'il devait saisir cette opportunité. Vu sa folie, je ne serais pas surpris de le voir aussi à Los Angeles. »