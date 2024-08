JO Paris 2024 - Judo : Victime de Teddy Riner, il lui lance un énorme défi

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Vaincu à deux reprises par Teddy Riner lors de la finale par équipes samedi dernier entre la France et le Japon, Tatsuru Saito était inconsolable au moment de quitter le tatami. Se sentant coupable, malgré sa combativité pour résister six minutes au Français, il a beaucoup de mal à s'en remettre. Dans l'euphorie, Riner a assuré qu'il sera toujours là pour les prochains Jeux Olympiques, à Los Angeles en 2028, et avait réconforté son adversaire sur ses réseaux. Il a reçu une belle réponse.

Le week-end dernier, Tatsuru Saito quittait les Jeux olympiques de Paris 2024 complètement déçu de sa performance. Le Japonais de 22 ans avait déjà échoué en individuel pour son combat pour le bronze et lors de l'épreuve par équipes, il a été dominé par un Teddy Riner presque invincible qui l'avait consolé. Presque effrayé de rentrer chez lui, il a fini par lancer un incroyable défi au champion français le plus titré de l'histoire des Jeux olympiques d'été.

JO Paris 2024 - Judo : L'immense hommage de Teddy Riner à son adversaire https://t.co/Zy4mtiEEPa pic.twitter.com/8NNCMcvhIv — le10sport (@le10sport) August 8, 2024

Saito défie Riner pour 2028

Auteur d'un nouveau parcours sans faute à l'occasion des Jeux olympiques de Paris, Teddy Riner a déjà 35 ans et on pouvait imaginer qu'il disputait cette compétition pour la dernière fois. Mais ses déclarations ont laissé entendre qu'il pouvait encore continuer jusqu'en 2028. Il pourrait donc retrouver Tatsuru Saito, qui n'a pas hésité à lui répondre sur ses réseaux sociaux. « Teddy, c'est moi qui te remercie, cela a été un honneur de combattre avec une légende comme toi. S'il te plaît, accepte mon challenge dans quatre ans » peut-on lire.

Riner veut continuer

Dans l'euphorie de la victoire des Bleus, Teddy Riner s'était lâché concernant la suite de sa carrière. « Pourquoi je m'arrêterais ? Non, non c'est trop bon. Les JO, un truc de dingue. Là j'ai juste besoin de récupérer un corps, j'ai besoin de passer sur le billard et après on reviendra » déclarait-il à L'Equipe. En 2028, il aura 39 ans et ce serait un immense exploit de le voir sacré une nouvelle fois, une performance inédite. Tatsuru Saito, lui, tentera de poursuivre son rêve de faire pareil que son père Hitoshi, champion olympique en 1984 et en 1988.