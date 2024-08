JO Paris 2024 - Basket : Un exploit pour Wembanyama face à Team USA ?

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Après la victoire face à l'Allemagne lors des demi-finales jeudi, l'équipe de France de basket disputera une nouvelle finale olympique face aux Etats-Unis. Un adversaire les Bleus ont pris l'habitude d'affronter aux Jeux Olympiques, ces dernières années notamment. La bande à Victor Wembanyama tentera de prendre sa revanche après la finale de Tokyo, perdue 87-82. La France ayant jusque-là disputé 8 matches face à la Team USA aux Jeux Olympiques... pour une seule victoire.

Samedi à 21h30 à l'Arena Bercy, la finale du tournoi olympique de basket masculin opposera la France aux Etats-Unis. C'est donc la même affiche qu'à Tokyo mais les Bleus espèrent un résultat différent, eux qui s'étaient inclinés en 2021. Le problème est qu'il est difficile de faire tomber la meilleure équipe du monde même si les Américains ont failli passer à la trappe face à la Serbie en demi-finales. Il faudra s'appuyer sur la phase de poules au Japon, seule victoire de la France sur les Etats-Unis aux Jeux Olympiques. Le génie de Victor Wembanyama pourrait en apporter une deuxième.

Une domination sans partage

Le basket est présent dans le programme olympique sans interruption depuis 1936. Cette année marque donc la 21ème édition de ce tournoi aux JO et les Etats-Unis ont remporté à 16 reprises le titre. La France a donc souvent eu affaire aux Américains, en particulier depuis 2000. Avant ça, les deux premières rencontres ont eu lieu en finale en 1948 pour une victoire 65-21 des USA et en 1984 à Los Angeles, où les Bleus avaient été écrasés 120-62 en poules. Lors de l'édition 2000, ils résistent en perdant 106-94 avant de s'incliner à nouveau en finale quelques jours plus tard (85-75).

Un classique du XXIème siècle

Depuis 2012, la France et les Etats-Unis se rencontrent à chaque édition des Jeux olympiques. A Londres, les Bleus n'avaient rien pu faire lors de la phase de poules, dans une rencontre perdue 98-71. En 2016, l'exploit était proche puisque la France s'est inclinée de 3 points seulement (100-97) avant la déroute en quarts de finale face à l'Espagne. En 2021, à Tokyo, portés par un esprit d'équipe incroyable, les Bleus avaient réussi à faire tomber l'ogre américain pour la première fois de leur histoire aux Jeux olympiques lors de la phase de poules (83-76). Malheureusement, en finale, les Américains prennent leur revanche de justesse (87-82). La France décrocha donc une troisième médaille d'argent et sera assurée d'en obtenir une nouvelle samedi, la quatrième aux Jeux olympiques pour le basket masculin.