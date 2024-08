Thierry Henry : Son grand projet pour remplacer Deschamps est dévoilé !

Thomas Bourseau

Sélectionneur de l’équipe de France Espoirs depuis un an et en finale des Jeux Olympiques de Paris 2024 ce vendredi, Thierry Henry pourrait bien être le successeur de Didier Deschamps à la tête des Bleus à l’avenir. C’est une possibilité grandissante en coulisses et peut-être réfléchie depuis le début par le principal intéressé.

Thierry Henry va-t-il réussir son pari ? Dès sa nomination au poste de sélectionneur de l’équipe de France Espoirs en août 2023, près d’une année jour pour jour, le champion du monde 98 avait annoncé la couleur de la médaille recherchée pour les Jeux Olympiques de Paris 2024 : l’or. Et en ce vendredi 9 août, les joueurs d’Henry pourraient décrocher la première médaille d’or depuis les Jeux Olympiques de Los Angeles de 1984 face à l’Espagne.

Équipe de France : Thierry Henry prépare un cadeau en or à Deschamps ? https://t.co/sA211gHbk4 pic.twitter.com/hZnuFKdZ2c — le10sport (@le10sport) August 8, 2024

Après les JO, l’équipe de France ?

Et d’après les informations de The Athletic, tout pourrait aller très vite pour Thierry Henry. En effet, les sélections des États-Unis et du Pays de Galles lui auraient déjà été proposées pour la suite, lui qui est sous contrat pendant un an encore. Cependant, la succession de Didier Deschamps à la tête de l’équipe de France après la Coupe du monde 2026 pourrait bien être dans un coin de sa tête et le président de la FFF Philippe Diallo n’avait pas fermé la porte à cette éventualité ces derniers jours.

Thierry Henry sur les traces de Luis de la Fuente ?

The Athletic souligne en outre que par le passé, certains entraîneurs passés par les Espoirs et les Jeux Olympiques ont bénéficié de l’équipe première du pays par la suite. Ce fut le cas de Luis de la Fuente dernièrement avec les JO de Tokyo en 2020 puis l’Euro à présent avec La Roja ou encore Henri Michel en 1984 et l’équipe de France par la suite. Reste à savoir si Thierry Henry connaîtra la même trajectoire…