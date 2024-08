Équipe de France : Deschamps menacé par Thierry Henry ?

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Cela n'a pas été simple, mais l'équipe de France de Thierry Henry s'est qualifiée pour la finale des Jeux Olympiques. Ça va donc se jouer face à l'Espagne pour la médaille d'or. Ce résultat pourrait-il avoir un impact sur l'avenir... de Didier Deschamps ? L'actuel sélectionneur des Bleus pourrait à terme être menacé par Thierry Henry. Un sujet évoqué par Philippe Diallo, président de la FFF.

Bâtir un groupe pour aller aux Jeux Olympiques n'aura, encore une fois, pas été simple avec les différents refus des clubs pour libérer les joueurs, mais Thierry Henry touche au but pour son pari. L'équipe de France n'est en effet plus qu'à une marche du Graal à domicile après avoir battu l'Egypte (2-1) ce lundi grâce à un doublé de Jean-Philippe Mateta. Vendredi 9 août, la bande à Alexandre Lacazette affrontera l'Espagne pour la médaille d'or. Et permettre par la même occasion à Thierry Henry de s'affirmer comme le successeur de Didier Deschamps à la tête des Bleus ?

« Ne brûlons pas les étapes »

Alors qu'on a souvent parlé de la menace Zinedine Zidane pour Didier Deschamps, voilà qu'il faudrait compter sur Thierry Henry pour être le prochain sélectionneur de l'équipe de France. Président de la FFF, Philippe Diallo a fait savoir ce mardi pour RMC : « Ne brûlons pas les étapes. Thierry Henry, quand je l'ai nommé à ce poste, il y avait certains qui ont douté compte tenu de ce qu'il avait fait précédemment. j'avais confiance en lui et il est en train de le prouver ».

Les JO puis l'Euro Espoirs avant l'équipe de France ?

« Il nous reste une médaille d'or à aller chercher. Il y a encore cette étape à franchir et puis l'année prochaine, il y aura l'Euro Espoirs 2025. Il y aura ce nouveau challenge à relever, il faut que chacune des étapes soit franchie avant de parler d'autre chose », a-t-il poursuivi sur Thierry Henry. A suivre...