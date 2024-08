Équipe de France : L’entretien décisif a eu lieu pour Zidane !

Thomas Bourseau

Ayant touché les cieux avec le Real Madrid, Zinedine Zidane rêve de changer son costume d’entraîneur pour enfiler celui de sélectionneur de l’équipe de France et l’avait ouvertement révélé en interview pour L’Équipe à l’été 2022. Néanmoins, Didier Deschamps pourra honorer son contrat jusqu’à la prochaine Coupe du monde comme le président de la FFF Philippe Diallo l’a affirmé après un rendez-vous au sommet avec Deschamps.

Zinedine Zidane avouait à L’Équipe en juin 2022 à l’occasion d’une longue entrevue avec le quotidien sportif pour son cinquantième anniversaire que l’équipe de France était « la plus belle chose qui soit ». De plus, le champion du monde 98 qui a tout gagné en tant qu’entraîneur avec le Real Madrid ne cachait pas son rêve bleu de prendre les rênes de la sélection nationale. « J’en ai envie, bien sûr. Je le serai, je l’espère, un jour. Quand ? Ça ne dépend pas de moi. Mais j’ai envie de boucler la boucle avec l’équipe de France ».

«Nous avons eu un échange en tête-à-tête»

Cependant, la finale de l’équipe de France en Coupe du monde 2022 a permis à Didier Deschamps de prolonger son contrat jusqu’à l’été 2026. Malgré les prestations des Bleus plutôt mitigées pendant l’Euro, le sélectionneur va conserver son poste comme Philippe Diallo l’a confié en interview pour Le Journal Du Dimanche. « J’avais laissé à Didier un peu de repos après l’Euro. Nous nous sommes vus, nous avons eu un échange en tête-à-tête, d’abord pour faire un bilan de l’Euro puis pour vérifier toute sa motivation et son dynamisme pour le futur en vue du prochain objectif qui sera la Coupe du monde 2026 ».

«Il sera sur le banc en septembre contre l’Italie et la Belgique»

Au cours de l’entrevue au sommet donc, Didier Deschamps n’a pas manqué de rassurer le président de la Fédération française de football qui l’a donc conforté dans sa position de sélectionneur. A la rentrée scolaire, Deschamps sera sur le banc de l’équipe de France, et personne d’autre. « J’ai été complètement rassuré de ce point de vue et je lui ai demandé devant le comité exécutif de venir exprimer sa volonté de poursuivre sa mission brillamment à la tête de l’équipe de France. Donc il sera sur le banc en septembre contre l’Italie et la Belgique. ».