Mercato : OM, équipe de France... Une bombe lâchée sur l'avenir de Zidane

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Parti du Real Madrid en mai 2021, Zinedine Zidane n'a plus entraîné depuis et le temps commence à se faire long. Alors que le retour du technicien français n'a toutefois jamais été aussi proche, la question est de savoir où il va rebondir. Le nom de Zizou a été évoqué un peu partout que ce soit à l'OM, à la Juventus ou bien à la tête de l'équipe de France. Et si finalement Zidane... faisait son retour au Real Madrid ?

Considéré comme l'un des meilleurs entraîneurs du monde, Zinedine Zidane n'a connu que le banc du Real Madrid. D'abord en poste de 2016 à 2018, le Français était par la suite revenu chez les Merengue pour entraîner de 2019 à 2021. Mais comme le dit le dicton : Jamais deux sans trois ? Alors que Zidane est aujourd'hui encore libre, n'ayant plus entraîné depuis qu'il a quitté le Real Madrid pour la deuxième fois, un possible retour au sein de la Casa Blanca ne serait pas à exclure...

JO Paris 2024 : Après l'exploit, Dupont remercie Zidane ! https://t.co/wJ1ULmYbzM pic.twitter.com/gHD3ev3Clr — le10sport (@le10sport) July 29, 2024

Zidane au Real Madrid ? « C'est possible »

A l'occasion d'une vidéo sur sa chaine Youtube, Mario Cortegana, journaliste pour The Athletic, a été interpellé sur un potentiel retour de Zinedine Zidane au Real Madrid. A ce propos, il a alors fait savoir : « Je pense que c'est possible. C'est sûr qu'il est mal parti du club après être revenu sur demande de Florentino Pérez. La relation avec le Real Madrid était très mauvaise et Zizou a choisi cette carte à AS pour laisser quelques messages. Il reste maintenant peu de doutes arès l'avoir vu à la présentation de Mbappé. En voyant la trajectoire récente du Real Madrid, qui a fait revenir Zidane, qui a fait revenir Ancelotti, le retour de Zizou ne me surprendrait pas. J'ai été plus surpris par celui d'Ancelotti ».

« Je pense que ça lui plairait de revenir »

« Je suis un peu inquiet du fait que Zidane n'a plus entraîné depuis qu'il est parti du Real Madrid. Le football se développe et quand on descend du train, ce n'est pas facile de revenir et de bien le faire. Passer par la Juventus, l'OM ou l'équipe de France compliquerait un retour à court terme, mais je pense que cela serait plus intéressant avant un retour au Real Madrid. Néanmoins, je pense que son retour au Real Madrid est possible. Ça me plairait. Il est encore jeune. Je pense que ça lui plairait de revenir », a-t-il ajouté sur Zinedine Zidane, qui a déjà entraîné le Real Madrid à deux reprises.