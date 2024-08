Deschamps donne un sacré coup de main au PSG !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Auteur d'une performance XXL vendredi soir lors de PSG-Montpellier avec un doublé, Bradley Barcola a confirmé son excellent état de forme en ce début de saison. Et l'attaquant parisien a indiqué après la rencontre que l'Euro, durant lequel il a été l'invité surprise de Didier Deschamps cet été, a été libérateur dans son jeu.

Et si Didier Deschamps avait, sans forcément le vouloir, rendu un énorme service au PSG ? Le club de la capitale a perdu gros sur le plan offensif cet été avec le départ de Kylian Mbappé, dont le départ n'a pas été pallié par une autre star sur le mercato. Mais Luis Enrique peut néanmoins compter sur un autre élément en grande forme et dont il disposait déjà dans son effectif la saison passée : Bradley Barcola (21 ans). Le jeune ailier gauche du PSG a cartonné vendredi soir contre Montpellier (6-0) avec un doublé, et il a évoqué sa belle forme du moment au micro de DAZN après le match.

« Libéré depuis l’Euro »

Bradley Barcola annonce notamment que sa participation surprise à l'Euro, où il a été l'invité de dernière minute dans la liste de Didier Deschamps, l'a beaucoup aidé à exprimer pleinement ses capacités sur le front de l'attaque : « Plus fort que l’an dernier ? Oui, je pense m’être un peu plus libéré depuis l’Euro. J’ai pris conscience que je peux faire des différences. Je joue libre et j’ai la confiance de mes coéquipiers et du coach. Je suis bien », lâche le numéro 29 du PSG.

« Je me sentais libre »

« J'ai pris beaucoup de plaisir, je me sentais libre, l'équipe tourne bien donc on a pris du plaisir tous ensemble, et moi personnellement. C'est parfait », poursuit Bradley Barcola sur le carton du PSG contre Montpellier vendredi soir. Et le choix de Didier Deschamps cet été à l'Euro pourrait donc avoir un impact ultra positif pour la suite de son aventure au Parc des Princes...