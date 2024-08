Équipe de France : Deschamps interpellé pour ce phénomène !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Jeudi prochain, Didier Deschamps dévoilera la liste des Bleus convoqués pour les matchs de Ligue des Nations face à l’Italie (6 septembre) ainsi que face à la Belgique (9 septembre). Ayant rejoint le LOSC cet été, le défenseur Aïssa Mandi estime que le sélectionneur français aurait tout intérêt à sélectionner Lucas Chevalier, excellent dans les buts du club lillois.

L’Équipe de France va prochainement reprendre du service. Après l’élimination amère en demi-finale de l’Euro face à l’Espagne (2-1), les Bleus seront de retour début septembre avec deux rencontres de Ligue des Nations face à l’Italie et la Belgique. Didier Deschamps pourrait prévoir quelques surprises dans sa liste qu’il dévoilera jeudi prochain. Entraîneur du LOSC, Bruno Genesio affirmait il y a plusieurs jours que Lucas Chevalier méritait une première convocation avec les A.

Genesio veut voir Lucas Chevalier en Bleu

« Oui, il peut y prétendre. Je pense que c’est quelque chose qu’il doit ambitionner aujourd’hui et ça pour plusieurs raisons. Cela fait plusieurs saisons qu’il est régulier au plus haut niveau et lorsqu’un gardien fait gagner des points à son équipe comme il l’a fait la saison dernière. C’est une preuve de régularité dans une équipe, comme il l’a souligné, dans laquelle il n’est pas énormément sollicité. Il faut le dire, ce n’est pas le même métier », lâchait Genesio à propos de son gardien de but.

« Je ne vois pas pourquoi il n’aurait pas sa place chez les Bleus, au contraire »

En conférence de presse, le défenseur lillois Aïssa Mandi a également soutenu la présence de Lucas Chevalier chez les Bleus : « Lucas (Chevalier) est un gardien jeune, mais on n’a pas cette impression quand il joue. Il dégage une certaine maturité dans son jeu. Il a un très gros potentiel. C’est un gardien d’avenir, de présent aussi de par ce qu’il fait à tous les matchs. Je ne vois pas pourquoi il n’aurait pas sa place chez les Bleus, au contraire. Avec tout ce qu’il a montré la saison dernière, en ce début de saison… Je me rappelle du match contre le Fenerbahçe où il a fait quelques arrêts de grande classe. Aller chez les Bleus, c’est tout ce que je lui souhaite », a lâché l’international Algérien.