Mercato : L’OM boucle le transfert d’un «talent absolu»

Apparu à quelques reprises sous le maillot de l'OM la saison dernière, Emran Soglo a disparu des radars depuis l'arrivée de Roberto de Zerbi sur le banc. Désireux de relancer sa carrière, le joueur de 19 ans s'est engagé avec le Sturm Graz ce jeudi. Un renfort de choix pour le club autrichien, qui parle du Franco-Britannique comme un talent rare.

Si Chancel Mbemba a décidé de pourrir l’OM jusqu’au bout en voulant rester au club jusqu’à la fin de la saison, d’autres indésirables ont profité du mercato hivernal pour s’éloigner de cet environnement néfaste. Relégué dans la hiérarchie depuis la venue de Roberto de Zerbi, Emran Soglo a fait tout son possible pour quitter l’OM et a obtenu gain de cause. Un temps proche de Chicago, le Franco-Britannique s’est engagé avec le Sturm Graz, tout juste éliminé de la Ligue des champions.

Soglo sort du silence après son départ de l'OM

Après son transfert, Soglo s’est exprimé pour la première fois. « Je suis un joueur jeune et affamé qui veut s'améliorer et se développer chaque jour. Je suis convaincu que Graz est l'endroit idéal pour cela. Les discussions avec les responsables du SK Sturm ont été extrêmement positives et m'ont donné un très bon sentiment : je suis maintenant très heureux d'être ici et de pouvoir commencer le plus rapidement possible » a-t-il confié.

Sturm Graz s'enflamme pour sa recrue

Directeur général du club autrichien, Michael Parensen était aussi ravi de cette collaboration. « Avec Emran Soglo, nous avons pu recruter un talent absolu qui, malgré son jeune âge, a déjà joué en Ligue 1 et sur la scène européenne. Emran est fort physiquement, excellent techniquement et possède une bonne vitesse - en résumé, un arrière latéral moderne qui répond de manière optimale au profil que nous recherchons. Nous sommes heureux qu'Emran ait choisi Sturm malgré diverses offres et sommes convaincus qu'il peut parfaitement se développer à Graz et aider l'équipe » a-t-il lâché lors d’un entretien accordé aux médias officiels du club.